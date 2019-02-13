日職／火腿新球季前兩戰 上澤直之、金子弌大先發

2019-02-13 18:35 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



上澤直之(左)、金子弌大。 擷圖自火腿隊官方推特 分享 facebook 台灣「大王」王柏融轉戰日職加入火腿隊，表現受台日球迷期待，開幕戰就有望上場表現，火腿隊將在3月29日起在主場札幌巨蛋與歐力士隊進行3連戰，火腿隊今天也公布開幕前2戰的先發投手，分別為上澤直之、金子弌大。

火腿隊今天在球隊官方Instagram上透過影片公布，3月29日新球季開幕戰的先發投手，將由25歲的上澤直之擔任，去年他共出賽25場，拿下11勝（6敗）是生涯新高，也是火腿隊勝投王，防禦率3.16。

新球季第2戰則交給今年轉戰火腿隊的前歐力士隊王牌投手金子弌大，他與王柏融兩名火腿隊新戰力都被日本「棒球周刊」評為A級戰力。

「大王」旋風吹進北海道，帶動國內球迷前往北海道應援，王柏融前東家猿隊也組加油團，將在開幕3連戰赴北海道觀戰，為王柏融加油。