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中職／頂新就是第5隊 吳志揚：大企業不會變卦

2019-02-13 11:55聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

中職新春團拜，中職會長吳志揚（左四）率領統一獅領隊蘇泰安（左起）、中信領隊劉志威...
中職新春團拜，中職會長吳志揚（左四）率領統一獅領隊蘇泰安（左起）、中信領隊劉志威、中職常務理事馮寄台、Lamigo桃猿副領隊浦韋青、富邦副領隊陳昭如、中職秘書長馮勝賢一起向球迷賀年。記者曾學仁／攝影
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中華職棒聯盟今天上午舉行新春團拜，由會長吳志揚領軍，和4隊球團代表及秘書長馮勝賢一同舉杯賀新年，吳志揚會長也重申中職30周年的重點，包含目前正在舉辦的中職特展，以及12強選訓備戰，和中職第5隊、第6隊的加盟展望。

吳志揚表示，頂新集團在年前確定表達成為第5隊的意願，聯盟也正全力協助撰寫企劃書，希望4月底能通過常務理事會，趕上6月的季中選秀；雖然還沒有親自和頂新老闆們碰面，不過吳志揚自信地說，「有通過簡訊和電話，三董魏應充和四董魏應行也都很積極，我想這麼大一家企業，2位老闆都出面了，應該不會有變卦。」

頂新若是正式通過常務理事會同意，今年季中選秀可以獲得4輪的優先選秀權，加上年底的可從其它4隊挑選的擴編選秀和增加一名外籍選手，預計可先以20名球員參與明年開打的二軍比賽，並透過明年季中選秀和擴編選秀增員至45人，達到2021年升上一軍的目標。

至於第5隊將落腳何處，吳志揚說，如果頂新集團尋求協助聯盟願意幫忙，「不過我相信已經有許多地方政府去找他們了，我個人看來應該是高雄，因為球場是沒問題的，新竹市也有可能，但改建球場發包遇到拖延，就看他們怎麼談。」

第6隊瞄準三商虎

第5隊呼之欲出，第6隊是否有機會跟著現身？吳志揚說，「本來是希望今年澳職能進來打二軍，但現在看來他們是希望明年再打完整的一年，三商虎原本沒在我們規劃之中，但我也知道網友熱烈討論，會前去接觸，但畢竟現在的經營者也不是第一代了。」

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