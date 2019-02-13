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中職／拿台壽保當三軍 中信兄弟一步好棋

2019-02-13 07:00Tzuyi

農曆春節結束，職棒各隊都開始恢復訓練，包含業餘棒球也有新的動作。台中市台灣人壽棒球隊發布消息，簽下曾拿下中職二軍全壘打王及救援王，投打二刀流的前旅外球員陳敏賜。另外還有一則訊息是，台灣人壽要加強與中信兄弟合作，推薦優秀球員到黃衫軍測試。

這支球隊是2017年12月由「臺中市棒球教育基金會」成立及營運，並接受台中市政府贊助，取代原有台中運動家成棒隊，另由臺灣人壽保險股份有限公司冠名贊助，因此名稱包含台中市隊、台灣人壽隊或台壽保隊。成立之初就網羅鄭達鴻、林英傑、張泰山等前台中在地職棒隊興農牛隊球星，成為不用靠職棒第五隊話題就聲名大噪的球隊。

台壽保隊協助中信兄弟養兵，可視為中信三軍，無論是對球團或球員都算是不錯的規劃。 ...
台壽保隊協助中信兄弟養兵，可視為中信三軍，無論是對球團或球員都算是不錯的規劃。 聯合報系資料照片
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臺灣人壽保險股份有限公司成立於1947年，在2015年由中信金控收購，2016年與中國信託人壽合併，現為中信金控全資子公司。中信兄弟隊表面上經營是兄弟育樂股份有限公司，股份則是由華翼育樂有限公司持有，但反正大家都知道只為了避開金控法規，幕後大老闆還是中信金控。因此簡單的說，就是台壽保隊明白的會當中信兄弟的三軍，協助母公司的職棒隊測試與培養年輕球員。

2018年印尼雅加達亞運，因中職與棒協協議職棒四隊最多各支援2名球員，加上蘇智傑因傷退賽的情況下，僅有7名職棒年輕球員出賽。最終教練團以合庫及台電為主的陣容，打出不錯的表現，讓球評及球迷驚豔。還有些無緣職棒的好手，在這次賽事中嶄露頭角，表現比職棒球員還優異。即使是年輕球員也沒出現石垣島慘案般畏懼，著實讓人感受到原來台灣的業餘成棒養成功力不比職棒差。

雅加達亞運中華隊業餘球員的表現，讓大家眼睛為之一亮，還戰勝職棒都不一定打得贏的韓...
雅加達亞運中華隊業餘球員的表現，讓大家眼睛為之一亮，還戰勝職棒都不一定打得贏的韓國隊。 聯合報系資料照片
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由於目前已無營養金的制度，所有球員都必須經過選秀會加盟，即使是自主培訓球員仍必須有選秀經歷，因此目前職棒隊對於業餘球隊，多是部份賽事派員在場邊紀錄。但是受限於球探數量有限，不易長期觀察，因此造成現在許多球員即使進了職棒，短暫的在隊一兩年，就被淘汰，發展甚至不如業餘球員。然而若職棒球團擁有或合作業餘球隊，可藉由就近全面性的長期觀察，由各領域教練評估，效果應當比單一球探更佳。而且也可以成為被職棒淘汰球員的跳板，以短期賽事調整，比不耐等待的職棒更有機會幫他們找回身手。

陽建福是最後一位以營養金關係而不用選秀的球員，從此之後球團對於業餘球員鮮少會長期...
陽建福是最後一位以營養金關係而不用選秀的球員，從此之後球團對於業餘球員鮮少會長期關注。 聯合報系資料照片
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目前四隊中，中信與富邦皆有業餘球隊，不過富邦所擁有的富邦公牛隊，其實跟前面都未提到、中信另外一支中信金融管理學院棒球隊一樣，是一支學生球隊，僅是冠名國立臺灣體育運動大學棒球隊，他們並沒有控制權。但台壽保隊雖然營運單位是臺中市棒球教育基金會，中信還是能夠有所掌控，而且不受限於學生棒球，發展性更大。

台壽保隊現有27名本土球員及2名外籍球員，因林英傑及張泰山僅打一年即退休，目前僅剩鄭達鴻、楊承駿及甫加入的陳敏賜有職棒經驗，其餘大部分為年輕球員，介於22~25歲。雖然相對於現在高中生可打職棒，他們可能年紀較長，但更為成熟，經驗更加豐富。尤其他們苦無進軍職棒的管道，若有機會勢必更加苦練，中信兄弟用台壽保當三軍，的確是一步好棋。

中信兄弟

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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