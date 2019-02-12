日職／具昌模連K火腿3左打 唯一無法解決王柏融
韓職NC恐龍隊21歲左投具昌模，今天對日本火腿隊熱身賽登板先發，首局被王柏融揮出深遠二壘打，對他留下深刻印象，具昌模說：「自己也在測試球路，變化球失投被王柏融抓到了。」
具昌模首局面對火腿5名打者，最快球速145公里，對3名左打淺間大基、近藤健介、清宮幸太郎都投出三振，唯一無法解決的左打就是王柏融，在2好1壞後，投出123公里變化球被擊出中右外野方向深遠二壘打。
王柏融說：「打到這球的感覺很好，希望好好維持下去。」
他表示，還有很多不足之處，希望接下來熱身賽好好調整，能在球季賽抓到球感，找出最適合自己的打擊方式。
火腿隊監督栗山英樹強調，觀察王柏融在球數落後時，如何面對投手，從他的表現看來，確實是有能力的好打者。
＼ #王柏融 加油‼️ ／— GAORA SPORTS ファイターズ (@gaora_fighters) 2019年2月11日
王選手、フェンス直撃の２ベースヒット👏さすがです🙇♂️
今年初の対外試合の模様は、このあと午前11時から放送します！
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解 説：#今浪隆博
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