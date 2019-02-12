日職／王柏融熱身賽初體驗3支1 不畏左投轟出長打

2019-02-12 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



王柏融於10日內部賽敲安。 中央社資料照 分享 facebook 日本火腿隊移師美國亞利桑納州春訓，今天首場熱身賽和韓職NC恐龍隊交手，旅日好手王柏融打完前5局退場，1局下首打席揮出中右外野方向深遠二壘打，接下來兩次打擊掛零，熱身賽初體驗3支1，火腿終場5：3獲勝。

王柏融首局面對恐龍隊先發左投具昌模，在2好1壞後把球拉向中右外野區，落在全壘打牆前，輕鬆站上二壘；恐龍隊捕手把手套擺在外角位置，但具昌模把這顆變化球投到內角偏低，被王柏融扎實擊中，熱身賽首打席就開張。

王柏融此役擔任先發左外野手、打第3棒，2局下再次打擊揮出三壘界外飛球，5局下打出二壘滾地球遭刺殺，6局上由清宮幸太郎接替左外野守備。

火腿隊在美國只待半個月，15日拉回沖繩展開第二階段春訓，全力備戰3月29日在札幌巨蛋主場對歐力士隊開幕戰。