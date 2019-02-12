日職／王柏融熱身賽初體驗3支1 不畏左投轟出長打
日本火腿隊移師美國亞利桑納州春訓，今天首場熱身賽和韓職NC恐龍隊交手，旅日好手王柏融打完前5局退場，1局下首打席揮出中右外野方向深遠二壘打，接下來兩次打擊掛零，熱身賽初體驗3支1，火腿終場5：3獲勝。
王柏融首局面對恐龍隊先發左投具昌模，在2好1壞後把球拉向中右外野區，落在全壘打牆前，輕鬆站上二壘；恐龍隊捕手把手套擺在外角位置，但具昌模把這顆變化球投到內角偏低，被王柏融扎實擊中，熱身賽首打席就開張。
王柏融此役擔任先發左外野手、打第3棒，2局下再次打擊揮出三壘界外飛球，5局下打出二壘滾地球遭刺殺，6局上由清宮幸太郎接替左外野守備。
火腿隊在美國只待半個月，15日拉回沖繩展開第二階段春訓，全力備戰3月29日在札幌巨蛋主場對歐力士隊開幕戰。
＼ #王柏融 加油‼️ ／— GAORA SPORTS ファイターズ (@gaora_fighters) February 11, 2019
王選手、フェンス直撃の２ベースヒット👏さすがです🙇♂️
今年初の対外試合の模様は、このあと午前11時から放送します！
📺#getファイターズ キャンプLIVEhttps://t.co/a72z5QUxJz
解 説：#今浪隆博
ゲスト：#クーニン(@mcqoonin) #GAORA #lovefighters #驀進 pic.twitter.com/8QqpifuEpc
『FORTE』創刊号の発売に先行して、特集＆取材・撮影現場を少しずつご紹介中♪— 北海道日本ハムファイターズ公式 (@FightersPR) February 12, 2019
3つ目の特集は、「2年連続打率4割」を誇る王柏融選手が語るファイターズ移籍への思い。
【『FORTE』創刊号は2月15日(金)発売！】
#lovefighters #FORTE pic.twitter.com/cmuH37jhsp
留言