日職／王柏融敲二壘安 球迷：這傢伙是真貨啊
日職火腿隊前往美國亞利桑那移地訓練，今天與韓職NC恐龍隊進行練習賽，台灣好手王柏融擔任第三棒、左外野手，首打席就敲出二壘安打，連續兩場熱身賽都維持好手感，日媒預估將與中田翔組成中心打線。
火腿隊先前在10日進行對內紅白賽，王柏融2打席敲出1安打、1保送。今天在首局一壘有人時上場打擊，面對2好1壞的落後，將球敲到右外野擊中全壘打牆，輕鬆跑上二壘，跑者則停在三壘，火腿隊打完9局，最終以5：3擊敗NC恐龍隊。
場邊觀眾席上有球迷舉著「王柏融加油」的看板，還有一位台將也到場探班，同在亞利桑那參加運動家春訓的王維中，個人Instagram現時動態放上王柏融在場邊活動的影片，寫著「我來看我們的大王了」，看到王柏融敲出二壘安打，球迷也在網路上說：「這傢伙是真貨啊。」
「手帕王子」齋藤佑樹擔任先發投手，投2局無失分，而且都是三上三下，齋藤佑樹自2010年以第一指名加盟火腿後，就備受期待能成為主力投手，但2013年後未再站穩一軍先發，監督栗山英樹表示，看到他露出背水一戰的堅決神情，感覺很不錯。
中田翔則是擔任指定打擊、第6棒，不過春訓時常見到他練習三壘守備，「日刊體育」預估，中田翔在新球季有望以三壘手出發，重現重量級打線，也讓王柏融、近藤健介能夠同時上場，調度更加靈活，預測新球季先發中心打線將是第三棒王柏融、第四棒中田翔、第五棒清宮幸太郎。
＼ #王柏融 加油‼️ ／— GAORA SPORTS ファイターズ (@gaora_fighters) February 11, 2019
王選手、フェンス直撃の２ベースヒット👏さすがです🙇♂️
今年初の対外試合の模様は、このあと午前11時から放送します！
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解 説：#今浪隆博
ゲスト：#クーニン(@mcqoonin) #GAORA #lovefighters #驀進 pic.twitter.com/8QqpifuEpc
另一個愛人去找我另一個愛人❤️#王維中 #王柏融 pic.twitter.com/WW35kTLz9O— 아형❤️ (@0504_ysh) February 12, 2019
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