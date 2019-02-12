日職／王柏融敲二壘安 球迷：這傢伙是真貨啊

2019-02-12 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



同在亞利桑那參加運動家春訓的王維中，個人Instagram現時動態放上王柏融在場邊活動的影片。圖／取自王維中Instagram 分享 facebook

日職火腿隊前往美國亞利桑那移地訓練，今天與韓職NC恐龍隊進行練習賽，台灣好手王柏融擔任第三棒、左外野手，首打席就敲出二壘安打，連續兩場熱身賽都維持好手感，日媒預估將與中田翔組成中心打線。

火腿隊先前在10日進行對內紅白賽，王柏融2打席敲出1安打、1保送。今天在首局一壘有人時上場打擊，面對2好1壞的落後，將球敲到右外野擊中全壘打牆，輕鬆跑上二壘，跑者則停在三壘，火腿隊打完9局，最終以5：3擊敗NC恐龍隊。

場邊觀眾席上有球迷舉著「王柏融加油」的看板，還有一位台將也到場探班，同在亞利桑那參加運動家春訓的王維中，個人Instagram現時動態放上王柏融在場邊活動的影片，寫著「我來看我們的大王了」，看到王柏融敲出二壘安打，球迷也在網路上說：「這傢伙是真貨啊。」

「手帕王子」齋藤佑樹擔任先發投手，投2局無失分，而且都是三上三下，齋藤佑樹自2010年以第一指名加盟火腿後，就備受期待能成為主力投手，但2013年後未再站穩一軍先發，監督栗山英樹表示，看到他露出背水一戰的堅決神情，感覺很不錯。

中田翔則是擔任指定打擊、第6棒，不過春訓時常見到他練習三壘守備，「日刊體育」預估，中田翔在新球季有望以三壘手出發，重現重量級打線，也讓王柏融、近藤健介能夠同時上場，調度更加靈活，預測新球季先發中心打線將是第三棒王柏融、第四棒中田翔、第五棒清宮幸太郎。