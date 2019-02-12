日職／王柏融棒打韓職 首打席就敲長打

2019-02-12 09:53 中央社 洛杉磯11日專電



日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天在亞利桑那與南韓職棒NC恐龍隊熱身賽，台灣打者王柏融一開賽就敲出二壘安打。 中央社 分享 facebook

日本職棒北海道日本火腿鬥士隊今天在亞利桑那與南韓職棒NC恐龍隊熱身賽，台灣打者王柏融一開賽就敲出二壘安打。

火腿隊自2月1日在亞利桑那的斯科斯岱（Scottsdale）開始春訓，昨天第一場隊內分組練習賽，王柏融擔任第3棒左外野手，首打席敲安打，獲得總教練栗山英樹讚賞。

今天是火腿春訓第一場對外熱身賽，也是另類開幕戰，在鹽河球場（Salt River Fields）迎戰同樣在美國移地訓練的NC恐龍。

有別於昨天穿春訓球衣，王柏融今天換上火腿隊正統的藍白實戰球衣擔任3棒左外野手，與第4棒近藤健介、5棒清宮幸太郎、6棒中田翔串起打線。

王柏融昨天隊內分組賽2打席1安打，面對火腿隊友西村天裕，把一顆外角球順勢推向左外野邊線的反方向平飛一壘安打。

今天對上韓職的左投手具昌模，王柏融在2好1壞球數落後時，面對一顆內角偏低變化球，一棒拉向中間偏右外野方向，又高又遠，在全壘打牆腳落地，形成二壘安打。

火腿隊去年太平洋聯盟第3名，NC恐龍去年在韓職10隊當中墊底。台灣投手王維中上季曾經效力NC恐龍，今年已經離隊，目前以小聯盟合約加盟美職運動家隊，並獲邀參加在亞利桑州那舉行的大聯盟春訓。