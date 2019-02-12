日職／軟銀完全沒補強 實力仍可三連霸日本一

上週看完央聯今年的戰力分析及排名預測，這篇來看看洋聯的狀況。相較於央聯各隊捉對廝殺到球季尾聲(廣島除外)，洋聯近幾年來常常出現在球季後半段開始沒多久，就已經分成兩個集團在各打各的狀況，前段班要爭優勝，後段班則避免墊底，今年應該還是會出現這樣的態勢。

軟銀上季尋求連霸失敗落居第二，但在季後賽一路過關斬將，順利拿到日本一，過程並沒有受到太大的困難，顯現這支球隊的戰力十分堅強。季後雖一度傳出要爭取西勇輝、淺村榮斗等自由球員，但最終並沒有成真，至今也沒有進行任何補強，原因之一就是目前隊上已有5投3野共8名洋將，且表現也都不錯，由老大哥戴斯派耶(Alfredo Despaigne)帶領的古巴軍團更是有著巨大的貢獻，日本人打者如柳田悠岐、中村晃、松田宣浩、上林誠知等也有頗具威脅性的打擊威力；投手方面無論在先發、中繼、後援都有很好的表現，如果救援王薩法提(Dennis Sarfate)及中繼王岩崎翔都歸隊，那投手戰力在洋聯更是無人能比。基本上軟銀今年還是奪冠大熱門，且也有機會達成日本一三連霸。

軟銀今年完全沒補強，陣容仍是去年奪下日本一的原班主力人馬，三連霸日本一有望。 福耳攝影 分享 facebook

去年奪下暌違10年的優勝後，西武在季後賽卻敗給軟銀，無緣挑戰日本一，季後補強動作不大，反倒是流失了好幾名主力球員，其中拿到打點王的淺村榮斗及捕手炭谷銀仁朗，都行使自由球員資格分別轉戰樂天及巨人，王牌先發菊池雄星則是挑戰大聯盟被水手簽下，少了菊池及淺村這對投打雙雄，對西武戰力影響不小，但菊池的影響又比淺村來得嚴重，畢竟少了一個15勝左右、150局以上的投手，再加上多和田真三郎及榎田大樹雖然上季加起來有27勝，但都是個人新高，新球季只要能交出跟上季差不多的成績就應該滿足，要再更進一步也不太容易，這方面就要看新洋投及被補償進來的內海哲也的狀況了。打線雖然少了淺村，但西武雄獅打線最不缺的就是火力，只要能掩護投手群的失分，西武的戰績仍會穩穩地維持在前段班。

這張供球迷合照的立牌今年雖少了淺村、菊池跟松井，但西武打進季後賽機會還是很高。 福耳攝影 分享 facebook

火腿在去年季後的補強算是積極，投手方面簽下從歐力士離隊的金子弌大(千尋)及兩名上季在大聯盟有出賽紀錄的洋投，打者則是補進台灣打擊好手王柏融，還藉由交易換來曾入選日本國家隊的牛棚投手秋吉亮，但也交易走上季投了110局的新人王高梨裕稔，以及陣中全壘打王雷爾德(Brandon Laird)，兩相抵銷之下，戰力增強幅度其實有限，先發戰力稍弱、打擊火力不足都是火腿本季的劣勢，打線重點還是看王柏融及清宮幸太郎是否能補起火力缺口，先發就看金子及洋投，甚至是齋藤佑樹的復活，否則很難對抗投打均衡的軟銀及火力旺盛的西武。

火腿在進攻方面可能會出現火力不足的情況，急需王柏融的大棒做出貢獻。 中央社 分享 facebook

歐力士雖然在去年季後陣容有不小的變化，小谷野榮一引退、金子、中島、西這幾名明星級球員都轉隊，但其中比較有影響的就只有西及金子，在失去西後，先發將由山岡泰輔、亞伯斯(Andrew Albers)、狄克森(Brandon Dickson)、田嶋大樹及新洋投等輪值，牛棚投手的表現也很穩定；打擊部分，成為新主砲的吉田正尚打擊逐年進步，去年的全壘打支數已經來到26支，打點也逼近90分，洋砲羅梅洛(Stefen Romero)連兩年都交出不錯的打擊數據，但除了兩人之外，其他野手的攻擊都不夠力，也導致去年總失分及防禦率雖是洋聯最佳，但總得分與最後兩名的差距卻不到20分的現象，這樣的狀況今年應該還是無法改善，戰績進步空間不大。

洋砲羅梅洛過去兩季在歐力士出賽222場，擊出51支全壘打，但總計打點只有129分實在是偏低。 歐新社資料照片 分享 facebook

在自由球員市場上搶到淺村，應該是去年樂天球迷最開心的事情了，樂天上季總得分是全日職最低的520分，打擊率2成41也是，淺村的加入能讓樂天打線火力提升，但去年的三洋砲只剩下一人，其餘本土打者只剩18年新人王田中和基較有長程火力，這樣的打線在洋聯還是不足以與前段班競爭；投手方面則是有岸孝之及則本昂大兩大先發，但其餘主力先發的防禦率都在4以上，沒有夠力的先發投手，即使牛棚表現不錯，對戰績也沒有太大幫助。去年墊底的樂天，或許會因為淺村加盟，排名往上進步兩名，但要打進季後賽的希望並不大。

樂天在自由市場以重金搶下前西武內野手淺村榮斗，對整體戰力有幫助但仍不樂觀。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

近兩年戰績大幅衰退的羅德，季後對洋將做了一番大整頓，只留下陳冠宇及拿下13勝的波辛格(Mike Bolsinger)，新簽下的兩投一打都有大聯盟資歷，接著又爭取到前火腿洋砲雷爾德，雷爾德雖然在16年拿過全壘打王，這兩年打擊表現卻有明顯退步的現象，去年的各項打擊數據都是在日4年來的新低，加盟後對得分能力不佳的羅德會有幫助但不大，偏偏羅德除了去年大爆發的井上晴哉之外，沒有一人的全壘打超過10支，隊形就是這樣，近期內也很難轉變，對上打擊強悍的幾支球隊如軟銀、西武會完全討不到便宜；先發投手陣中的兩位大哥涌井秀章及石川歩，這兩年的表現也不穩定，剛好跟羅德戰績有非常大的相關性，如果兩人能找回之前的投球內容，加上波辛格，改善羅德去年失分洋聯第二多的狀況，戰績才有更上一層樓的機會。

羅德今年雖然有喜愛握壽司的前日本火腿洋砲雷爾德加入，不過戰力仍無法與其他隊伍相抗衡。 福耳攝影 分享 facebook

洋聯預測排名：軟銀、西武、火腿、歐力士、樂天、羅德