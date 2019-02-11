中職／克恩三世又變回肯恩 重披兄弟球衣

2019-02-11 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



克恩三世改回原名肯恩，回到老東家兄弟隊。 圖／中信兄弟隊提供 分享 facebook 中信兄弟隊洋將陣容再加一人，去年在猿隊投出13勝的美籍右投克恩三世，確定重返老東家延續中職生涯，將會回到過去在兄弟使用的譯名肯恩。

兄弟本季已有兩名洋投萊福力、艾迪頓和野手艾銳克，加上肯恩後增至4人。

肯恩2016、17年效力兄弟，合計投出8勝7敗，去年轉戰猿隊投出代表作，戰績13勝3敗、防禦率3.28，勝場數在全聯盟排名第2，防禦率名列第3，但未獲猿隊續約。

兄弟領隊劉志威表示，肯恩25日或26日來台報到，開季先在二軍調整，先由萊福力、艾迪頓輪值先發。