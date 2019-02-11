台日交流賽／不敢投好球？桃猿再輸羅德

2019-02-11 00:17 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 吳敏欣 ／日本石垣島報導



林立在兩場交流戰中，累積六支安打，打擊狀況火熱。 （中央社） 分享 facebook

猿隊交流賽再次挑戰日職羅德隊，領先前五局依舊沒能報前一戰遭血洗之仇，先發投手葉家淇退場後就遭逆轉，終場六比八，連兩年在石垣島無法開張、寫下五連敗，兩隊的自二○一四年系列賽開打來，猿隊戰績累積五勝九敗。

年僅廿一歲的左投葉家淇五局好投，被敲三支安打、送出三次三振、兩個保送，丟掉兩分只有一分是責失，最快球速來到一四八公里；他賽後自評七十五分，控球不穩定是可以再進步的地方，總教練洪一中給他的評價也不錯，對日職一軍投出膽識，雖然球數會落後，還好後面沒製造麻煩，「如果控球再好一點，會是很有威力的投手。」

葉家淇先發五局飆速一百四十八公里。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

猿隊前五局打完四比二領先，牛棚接手後卻崩盤，林樺慶、賴智垣、林逸翔、蘇俊羽和黃子鵬合投四個保送和兩個觸身球，對於全場送出八個四死球，洪一中不滿意地說，「年輕投手上去不知道在怕什麼，好球都丟不進去，對方得到八分只有一、兩分是自力打回來的。」強調回去後得加強膽識和控球。

猿隊全場也發生五次守備失誤，加重失分傷害，其中兩個外野的高飛球處理，洪一中認為是對風勢判斷不熟悉，「但外野手來到球場本來就要自己先測試風向。」

羅德全場只敲出六支安打，猿隊則多達十支，林立獨攬其中四安，加上前一戰的兩支安打，兩場比賽共敲六安，是猿隊最火燙的打者。