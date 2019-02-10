彩香也來石垣島 桃猿羅德啦啦隊場外交流

2019-02-10 19:15 中央社 石垣市10日電



亞洲門戶交流戰除了球員之間切磋球技，Lamigo桃猿與羅德啦啦隊也有互相交流，且來石垣島的7名LamiGirls中，還有人氣相當高的日本限定成員彩香（圖）。 中央社 分享 facebook

Lamigo桃猿與羅德亞洲門戶交流戰除了球員切磋球技，啦啦隊也互相交流，且來石垣島的7名LamiGirls中，還有人氣相當高的日本限定成員彩香，在生活上給其他女孩提供很多幫助。

這次Lamigo桃猿與千葉羅德海洋的交流賽，場邊LamiGirls和羅德啦啦隊「M☆Splash!!」也再度合作表演。這次LamiGirls共有7位成員到石垣島，除了較為資深的筱晴和慧慧，凱莉絲、孟潔、牙牙、巧柔都是第一次參與亞洲門戶交流賽。

牙牙表示：「這裡天氣滿舒服的，跟台灣相近，也對羅德啦啦隊的燦爛笑容印象深刻，我們是比較屬於漂亮的笑，她們把熱情融入舞蹈裡，以後我們也可以嘗試。」

另外還有前羅德「乾杯女孩」今井彩香一起參與，她是去年LamiGirls主題日期間限定成員，這次一起在交流賽應援，她說：「很開心能以LamiGirls身分來到石垣島，雖然歌曲還不是這麼熟悉，但會慢慢加強。」

身為地主，彩香這幾天都會帶其他女孩吃飯，她表示，可以跟大家一起分享美食感覺很棒。筱晴也說：「像我們在飯店叫計程車、去外面吃飯，彩香都有幫忙。」雖然有語言隔閡，不過她們基本上都是用英文溝通，加上翻譯機輔助，並不成問題。

Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋的亞洲門戶交流戰，今天進行第2場賽事，桃猿以6比8不敵羅德。