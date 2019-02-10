林立調整揮擊方式 石垣島2天揮出6安打

2019-02-10 19:16 中央社 石垣市10日電



桃猿隊林立今天在與羅德的亞洲門戶交流戰第二場中，貢獻4支安打，包辦3分打點，2天6支安打，狀況良好。他表示，主要是因為春訓調整揮擊方式，縮短揮棒軌跡，有收到成效。

Lamigo桃猿與日職千葉羅德海洋的亞洲門戶交流戰，今天進行第2場賽事，桃猿仍以6比8不敵羅德。桃猿與羅德從2014年以來交手14場，羅德至今取得9勝5敗優勢。

林立是在2017年季中加盟桃猿，去年和今年連2次參加石垣島交流賽，雖然桃猿都沒能贏球，不過他說：「來這邊一定會想贏，但也會抱著學習的心態。」

林立昨天打第6棒，4打數敲出2支安打，是打線中唯一有雙安出現的選手。今天改打第2棒，手感更火燙，5打數敲出4支安打，其中有2支二壘安打、1支三壘安打，包辦3分打點。總計2場比賽共有6支安打，是全隊狀況最好。

林立表示，今天主要是照著教練指示，因為球隊之前僅進行過一場熱身賽，就來石垣島與羅德對戰，希望盡快進入比賽狀態。

春訓期間，林立在攻守兩端都有下功夫，由於去年球季吞了82次三振，透過調整揮擊方式與準備動作，讓自己比較不容易三振。林立春訓時曾跟教練討論，有觀察到日本打者揮棒軌跡較短，經過調整之後，改善原本揮棒軌跡過大的問題，這次在石垣島有收到效果。

守備部分，林立去年出現19次失誤，守備率0.935，也透過這次春訓加強，他說：「不好就持續訓練，能表現比去年好最重要，今年主要會守二、三壘。」