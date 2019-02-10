親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
中職薪水演進
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

華航勞資爭議為何僵持不下？這篇詳細告訴你

台日交流賽／牛棚和失誤扯後腿 猿遭羅德逆轉

運動筆記賽事心得／2019壽司半程馬拉松攻略計畫影／2019台灣環島跑者圓夢計劃 第一天精華
健行筆記祈福小縱走(烏尖連峰小U縱走)楓紅林道 & 柔美草原的完美呈現～～ 奇萊．南華！
NBA今日十大好球 (2月10日)今日最佳好球- Melvin Frazier Jr. (2月10日)

台日交流賽／5局好投飆148公里 葉家淇自評75分

2019-02-10 16:48聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

先發繳出好表現的葉家淇最快球速148公里，賽後自評75分。記者吳敏欣／攝影
先發繳出好表現的葉家淇最快球速148公里，賽後自評75分。記者吳敏欣／攝影
分享
猿隊石垣島第2戰以6：8再度吞敗，不過先發投手葉家淇5局丟2分（1分責失）的好投相當亮眼，總教練洪一中賽後也認為他在面對羅德隊一軍時膽識不錯，唯一要改進的是控球，「如果控球能再好一點，會是很有球威的選手。」

21歲的左投葉家淇5局投球被敲出3支安打，有3次三振、2個保送，只在第3局丟掉2分，退場時原為勝投候選人，可惜遭牛棚砸鍋，最快球速來到148公里的他賽後自評75分，因為控球還不穩定導致球數落後，所幸關鍵時有調整回來，「想著盡量冷靜、不要慌，把該做的做好來。」

儘管有葉家淇的好投，猿隊卻因牛棚投手自亂陣腳斷送扳回一城的希望，全場8個四死球讓洪一中賽後直說，「投手上去都不知道在怕什麼，好球都丟不進去，大概有10幾個打者都先投到2壞球或3壞，他們得8分大概只有1分是自己打回來的。」

猿隊全場5次失誤也是另一絆腳石，其中2次發生在外野的高飛球處理，洪一中說，雖然是對判斷風勢不熟悉，但外野手到球場先測試風向本來就是該做的準備。

經過2場交流賽，洪一中認為回國後還要再加強投手的膽識和控球，「如果控球不好，對日本這種選球精的就死了，這也是我們找比賽給他們練經驗的目的。」

洪一中牛棚球速
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

台日交流賽／牛棚和失誤扯後腿 猿遭羅德逆轉

2019-02-10 15:52

台日交流賽／隔255天再蹲捕 廖健富盼加強體能

2019-02-10 13:42

台日交流賽／大屠殺登板收尾 黃子鵬：不受影響

2019-02-10 11:31

日職／王柏融首打席敲安 火腿監督讚四割男打法

2019-02-10 09:31

台日交流賽／冬盟對葉家淇最有印象 安田尚憲：球速快

2019-02-10 14:24

棒球／王建民過年沒休息 抽空指導曹祐齊

2019-02-10 09:15

棒球／王建民海報簽名加持 祝曹竣崵領軍升甲一

2019-02-10 07:44

台日交流賽／陳冠宇中繼好投 李杜軒代打開砲

2019-02-09 23:37

台日交流賽／煙火秀上演 羅德22:0血洗猿隊

2019-02-09 23:35

台日交流賽／桃猿羅德首戰 陳冠宇李杜軒表現佳

2019-02-09 19:54

台日交流賽／桃猿投手群崩盤失22分 洪一中：一定會更進步

2019-02-09 17:33

台日交流賽／挨羅德6轟 洪一中：像被打擊練習

2019-02-09 16:58

台日交流賽／李杜軒代打補刀 猿0：22慘敗羅德

2019-02-09 16:09

日職／新賽季準備足 陳冠宇：把其它外國人擠掉

2019-02-09 11:33

中職／豬世代本命年！悍將王正棠喊站穩一軍

2019-02-09 00:00

中職／獅隊最多「豬」隊友 陳鏞基喊扮豬吃老虎

2019-02-09 00:00

中職／獅「小豬」燃鬥魂！陳重羽要至少打滿6年

2019-02-09 00:00

台日交流賽／猿首戰翁瑋均先發 羅德陳冠宇中繼上陣

2019-02-08 22:58

棒球／稻葉打探12強總教練 洪總：沒人只好出面

2019-02-08 14:57

中職／石垣島行遇華航罷工 猿行程暫未受影響

2019-02-08 09:28

日職／央聯六隊戰力落差大 看好廣島與巨人爭霸

2019-02-08 07:00

日職／本季台味「10」足 領頭「陽」盼搶回先發

2019-02-08 00:00

中職／大王旅日圓夢留障礙 五大紀錄難超越

2019-02-08 00:00

日職／「大王」新挑戰 得打出成績配高薪

2019-02-08 00:00

貴人康諾斯慧眼 王建民東山再起

2019-02-07 07:00

王建民再次圓夢 背後支柱吳嘉姈

2019-02-07 07:00

「後勁：王建民」 讓你看到不一樣的王建民

2019-02-06 10:20

日職／陽岱鋼春訓開轟 外野卡位競爭先有表現

2019-02-05 18:52

日職／王柏融願為國家效力 每年盼望身體健康

2019-02-05 12:26

日職／北海道官員：搶走了王柏融 真拍謝

2019-02-05 12:07

日職／王柏融獲高評價 有望10日紅白戰實戰亮相

2019-02-05 10:56

日職／王柏融官方首戰 有望與陽岱鋼同場較勁

2019-02-05 07:00

日職／不只大谷雙刀流 松坂大輔春訓展現強打實力

2019-02-04 10:06

棒球／棒壘返奧運 僅6張門票搶破頭

2019-02-03 23:42

中職／4隊放年假 猿提早開工

2019-02-03 23:36

中職／林克謙澳職奪首冠 「回去要再拿一座」

2019-02-03 15:00

日職／王柏融三壘試身手 外野仍是守備主菜

2019-02-03 12:34

棒球／兄弟洋砲開轟無用 加拿大泛美資格賽輸多明尼加

2019-02-03 11:00

日職／王柏融在美國過年 錯過彭政閔引退喊可惜

2019-02-03 09:32
看更多

熱門文章

NBA／哈登、衛少紀錄之夜 喬治飆45分助雷霆勝

2019-02-10 12:32

NBA／老東家殺紅眼林書豪13分無解 老鷹120:129吞敗

2019-02-10 10:46

NBA／林書豪首節壓哨球 展無畏精神球隊仍連敗

2019-02-10 10:55

NBA／回歸首戰遭球迷狂噓 戴維斯：我不在意

2019-02-09 18:52

NBA／現身杜克賽事引關注 詹皇不吝稱讚威廉森

2019-02-10 10:32

NBA／厄文傷退 快艇28分落後逆轉綠衫軍

2019-02-10 12:10

NBA／交易後披新戰袍 哈里斯敲碎金塊

2019-02-09 23:25

NBA／老鷹買斷林書豪合約？美媒：可能性很低

2019-02-10 11:25

林書豪最精采5分鐘帶動 老鷹展現反撲能力

2019-02-10 11:43

日職／王柏融首打席敲安 火腿監督讚四割男打法

2019-02-10 09:31

NBA／華頓帥位穩了？ 湖人總經理給予肯定

2019-02-10 09:09

NBA／小加索轉隊後替補上陣 暴龍退尼克收4連勝

2019-02-10 12:14

MLB／洋基牛棚一樣猛 格林：有4個終結者

2019-02-10 11:45

NBA／正面面對負評 哈登：激勵我比上季更好

2019-02-10 09:43

NBA／傳明星賽後歸隊 帕森斯：一直渴望回賽場

2019-02-10 08:15

NBA／共襄盛舉夏洛特明星賽 艾倫將參與本屆名人賽

2019-02-10 10:08

NBA／驚悚重摔幸無大礙 韋德推特自我解嘲

2019-02-10 13:58

NBA／戴維斯連2戰出賽 諾亞扮奇兵擒鵜鶘

2019-02-10 13:48

MLB／大谷翔平只打DH 大聯盟官網仍推必看

2019-02-10 07:57

棒球／王建民過年沒休息 抽空指導曹祐齊

2019-02-10 09:15

NBA／得分比較容易？ 唐西奇稱媒體斷章取義

2019-02-10 15:15

MLB／陳偉殷春訓倒數 馬林魚高層拜託球迷回來

2019-02-10 10:32

台日交流賽／牛棚和失誤扯後腿 猿遭羅德逆轉

2019-02-10 15:52

NBA／客場長征出師不利 馬刺遭爵士賞4連敗

2019-02-10 09:39

MLB／紐約郵報點名桑契斯 緊咬紅襪最大關鍵

2019-02-10 12:51

NBA／明星賽選秀提前招兵？詹皇否認

2019-02-10 15:30

NBA／湖人球員人心惶惶 魔術強森費城現身安撫

2019-02-10 15:12

棒球／王建民海報簽名加持 祝曹竣崵領軍升甲一

2019-02-10 07:44

MLB／拒絕假先發 邦賈納揚言走出球場抗議

2019-02-10 11:11

NBA／「賣我」後回歸鵜鶘 戴維斯慘被噓爆

2019-02-09 23:21

台日交流賽／大屠殺登板收尾 黃子鵬：不受影響

2019-02-10 11:31

NBA／哈登持續推進30分紀錄 火箭總管承諾不刮鬍子

2019-02-10 16:16

NBA／計畫面見球員穩定軍心 強森：我會抱抱他們

2019-02-10 16:02

MLB／道奇認了 季中一名老粉絲被界外球砸死

2019-02-10 15:14

網球／WTA肯定 謝淑薇獲單月最佳擊球

2019-02-09 23:43

台日交流賽／煙火秀上演 羅德22:0血洗猿隊

2019-02-09 23:35

MLB／印地安人傳傷情 張育成有望大聯盟

2019-02-09 23:42

台日交流賽／冬盟對葉家淇最有印象 安田尚憲：球速快

2019-02-10 14:24

NBA／今日戰績表 火箭哈登連29場逾30分卻不敵雷霆

2019-02-10 12:07

台日交流賽／陳冠宇中繼好投 李杜軒代打開砲

2019-02-09 23:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top