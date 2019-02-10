台日交流賽／5局好投飆148公里 葉家淇自評75分

2019-02-10 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



先發繳出好表現的葉家淇最快球速148公里，賽後自評75分。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook 猿隊石垣島第2戰以6：8再度吞敗，不過先發投手葉家淇5局丟2分（1分責失）的好投相當亮眼，總教練洪一中賽後也認為他在面對羅德隊一軍時膽識不錯，唯一要改進的是控球，「如果控球能再好一點，會是很有球威的選手。」

21歲的左投葉家淇5局投球被敲出3支安打，有3次三振、2個保送，只在第3局丟掉2分，退場時原為勝投候選人，可惜遭牛棚砸鍋，最快球速來到148公里的他賽後自評75分，因為控球還不穩定導致球數落後，所幸關鍵時有調整回來，「想著盡量冷靜、不要慌，把該做的做好來。」

儘管有葉家淇的好投，猿隊卻因牛棚投手自亂陣腳斷送扳回一城的希望，全場8個四死球讓洪一中賽後直說，「投手上去都不知道在怕什麼，好球都丟不進去，大概有10幾個打者都先投到2壞球或3壞，他們得8分大概只有1分是自己打回來的。」

猿隊全場5次失誤也是另一絆腳石，其中2次發生在外野的高飛球處理，洪一中說，雖然是對判斷風勢不熟悉，但外野手到球場先測試風向本來就是該做的準備。

經過2場交流賽，洪一中認為回國後還要再加強投手的膽識和控球，「如果控球不好，對日本這種選球精的就死了，這也是我們找比賽給他們練經驗的目的。」