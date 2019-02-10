台日交流賽／牛棚和失誤扯後腿 猿遭羅德逆轉

2019-02-10 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



猿隊林立繳出4安猛打賞。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook 2019亞洲門戶交流賽第2場，猿隊在石垣島再戰日職羅德隊，雖然先發投手葉家淇繳出5局失2分的內容，不過他退場後猿隊就遭逆轉，終場以6：8連2天敗陣，兩隊自2014年打交流賽以來猿隊收下5勝9敗，石垣島戰場更處於5連敗。

猿隊和羅德隊都派出左投先發對決葉家淇只在3局上遇到亂流，單局被敲2支安打、加上一個保送和一次隊友守備失誤，一口氣失掉2分，總計葉家淇5局只被敲3支安打、送出3次保送，所失2分只有1分是自責。

昨天遭到完封的猿隊打線此役在2局下首開紀錄，該局趁著羅德守備失誤和先發投手山本大貴的2次四死球展開攻勢，除了邱丹幸運的內野安打外，林立也適時敲出二壘安打、帶有2分，助猿隊單局灌進4分。

猿隊第6局換投，由林樺慶接替葉家淇投球，羅德隊趁機展開攻勢，滿壘情況下代打的三木亮敲出2分打點安打，將比數追成4：4平手。

羅德隊7局上不靠任何安打就超前比數，首棒打者藤原恭大藉失誤上壘、盜壘和暴投，再趁著岡大海的高飛犧牲打要到致勝分。

遭到逆轉後，猿隊牛棚投手跟著自亂陣腳，8局上派出的林逸翔、蘇俊羽和黃子鵬合力奉送4保送，讓羅德隊輕鬆再下3分。