台日交流賽／大屠殺登板收尾 黃子鵬：不受影響

2019-02-10 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



猿隊投手黃子鵬。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook 猿隊昨天在石垣島歷經慘烈一戰，以0：22狂輸羅德，年輕投手群壓不住陣腳是敗戰主因之一，派出的7名投手中，只有賴智垣和黃子鵬沒有責失分，其中黃子鵬上場把關最後1.1局，第8局幫忙止住繼續掉分危機外，9局更製造3上3下，完全呼應總教團日前所言，是「好到不知道怎麼用」的一枚活棋。

黃子鵬去年在二軍只打季初2個月，就以先發投手身分以6勝成績奪得勝投王，升上一軍後轉換成牛棚最穩健的一名主力，52場出賽防禦率2.48，有5勝3敗、15個中繼點。去年11月羅德來台和猿隊的交流賽，黃子鵬也曾先發一場，繳出6局失1分，不過數據亮眼的他卻認為，那只是第一年和那一場的成績，僅是職棒的起點，不能就此看出方向。

先發後援都成績亮眼的黃子鵬成為猿隊教練團中最「傷腦筋」的對象，正為了如何安排他新賽季的定位膠著中；黃子鵬則說，「春訓期間把能量儲備好，不管先發還是中繼，把體能拉到極限，剩下的看教練安排。」

昨天意外在大比數落後下登板收尾比賽，黃子鵬還原當時心情，「前面的分數是前面，我上去就是守住不掉分，不要為外在因素影響投球節奏。」他也坦言，穩定性還要再加強，昨天投到後面身體控制沒那麼好，教練也告知他這2天都要準備，所以今天還是有機會上陣。