日職／王柏融首打席敲安 火腿監督稱讚「四割男」打法

2019-02-10 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



日職火腿隊春訓首場實戰練習，王柏融總計2打席，繳出1安打、1保送的上壘率百分百成績，表現讓監督栗山英樹讚不絕口，「這就是打擊率四成以上打者的打法，現場看到真的非常有參考價值。」

火腿隊第一階段在美國亞利桑那舉行，今天進行首場練習賽由隊內球員分為紅白兩隊對抗，王柏融擔任紅隊第三棒、左外野手，與第四棒清宮幸太郎組成中心打線，打完5局雙方以0：0握手言和。

王柏融首打席面對白隊先發投手西村天裕一度處於2好0壞，但等了一好球、一界外，第5球相中的147公里的外角直球，敲出左外野安打，第2打席，面對左投宮台康平一樣一開始就處於2好0壞落後，但最終連選4顆壞球，等到保送上壘。

對於首次實戰打擊就敲出安打，王柏融表：「還好結果有敲出安打，讓我鬆了一口氣，有了這一支安打讓我更有自信。」

對於王柏融的表現，栗山英樹表示：「內容很棒，即使球數落後還是保持好的感覺，沒有放過失投球。」在中華職棒2016、2017連續兩年打擊率都在四成以上的王柏融，是火腿隊今年補強的洋砲，首場實戰就獲得新球隊監督的好感。

火腿隊後天將與韓職NC恐龍進行熱身賽，2月15日回到沖繩與二軍會合，準備迎接新球季的到來，王柏融表示：「接下來一場一場比賽，希望慢慢調整，到開幕戰時能夠準備好。」