棒球／王建民過年沒休息 抽空指導曹祐齊

2019-02-10 09:15 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



王建民（左）為曹祐齊示範投球動作，傳授投伸卡球的技巧。圖／曹竣崵提供 分享 facebook 春節連假即將結束，旅美老將王建民難得在台南老家過年卻沒閒著，特別抽空指導老友曹竣崵的兒子、大理高中青棒隊高一投手曹祐齊，讓這位下個月將滿16歲的未來之星收穫滿滿，終於完成一直想請教「王叔叔」如何投球的心願。

王建民過去在美國職棒打球時，幾乎都在農曆新年前赴美準備展開春訓，現在待在台灣過年的機會變多，今年除夕應台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵之邀，在台南市南區省躬國小球場擔任曹祐齊的一日教練，他的堂哥、台南海事青棒隊投手曹仲凱也到場聽課。

「過年請建仔幫忙，他沒有第二句話。」曹竣崵說，王建民去年12月在青棒訓練營擔任講師時，曹祐齊只聽沒問，為了以後不再後悔，除夕當天問了一堆，建仔也細心傳授投伸卡球的技巧，曹祐齊必須有心練、好好體會，才能真正成為好投手。

曹竣崵表示，王建民幾年前在德州棒球學校受訓時，針對肩部訓練花了30萬元購買一顆大球，在青棒訓練營聽他講到價格嚇了一大跳；後來為了幫助曹祐齊練球，自己也買了類似球具，擔心兒子胡亂揣摩更吃力，才拜託建仔指導，他也爽快答應。