棒球／王建民海報簽名加持 祝曹竣崵領軍升甲一

2019-02-10 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



王建民在「後勁：王建民」海報上簽名， 鼓勵台北城市科技大學棒球隊球員。圖／曹竣崵提供 分享 facebook 統一獅隊退役老將曹竣崵領軍台北城市科技大學棒球隊，今年目標升級大專聯賽甲一級，旅美老將王建民特別在紀錄片「後勁：王建民」海報上簽名加持，曹竣崵說：「隊上球員在青棒時期都非主力選手，但只要肯練，以後不是沒有機會拚進職棒。」

「後勁：王建民」讓不少球迷看到感動落淚，建仔為了鼓勵台北城市科大的球員，除了在海報上簽名，還寫下「城市大學休閒事業系晉升甲一」。

曹竣崵去年9月接任台北城市科大總教練，由於隊上球員以前打過玉山盃、王貞治盃青棒賽的人數未達一半，無法符合登錄甲組球隊的資格，必須先在大專聯賽打甲二級，希望拚出好成績升級甲一級。

「王建民過去在大聯盟全盛時期，隊上球員年紀還小，對他印象較深已是皇家隊時期。」曹竣崵強調，建仔未被自己的年紀打敗，一路苦練精進球技，他的成功絕非偶然，希望球員好好學習這位名將永不放棄的精神。

曹竣崵表示，擁有ROCK封號的系主任陳寅全，百分之百支持球隊，球員若在傳統大學隊可能沒有發揮空間，加入台北城市科大只要肯練，一定可以找到舞台，希望王建民有空可指導一下。