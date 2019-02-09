台日交流賽／桃猿投手群崩盤失22分 洪一中：一定會更進步

2019-02-09 17:33 中央社 日本石垣市9日電



Lamigo桃猿今天與羅德的交流賽中，年輕投手群遭狂打22分，雖然桃猿總教練洪一中開玩笑說像打擊練習，但他表示，這對選手來說不是壞事，經過震撼教育一定會更進步。

桃猿今天共動用7名投手，分別為翁瑋均、江國謙、張明翔、蘇俊羽、賴智垣、朱俊祥及黃子鵬。總教練洪一中表示，由於在台灣與對手彼此熟悉，有時教練講的東西，年輕選手不一定聽得進去，這次出國面對不同等級對手，他認為對選手不是壞事。

先發投手翁瑋均僅投1局被敲出5支安打，包含九棒平澤大河的2分全壘打，投了2次四壞保送，失掉7分。洪一中指出，看得出來翁瑋均很緊張，「緊張到教練在場邊，都看得出他接下來要投什麼球。」不過洪一中表示，經過這次震撼教育，翁瑋均若有想法，接下來一定會更進步。

洪一中笑說，由於羅德派出一軍打線，賽前就有預期到輸的機率較高，不過沒想到會這麼慘烈，「都快要變成對方的打擊練習了，我還開玩笑問說，要不要在投手前架個網子，還可以保護投手。」

今天上場的7名桃猿投手中，洪一中表示，中繼2局無失分的賴智垣投得不錯，但只有一場比賽還不能下定論，之後還要再觀察。投手教練曾翊誠也指出，現階段來講賴智垣表現不錯，看他接下來能否把握。