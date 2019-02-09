台日交流賽／李杜軒代打補刀 猿0：22慘敗羅德

2019-02-09 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



猿隊先發投手翁瑋均1局遭羅德血洗7分。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

猿隊前進石垣島和日職羅德隊進行交流賽，年輕投手群一開賽便壓制不住羅德的兇猛打線，前3局遭到海灌16分，終場更因被狙擊6轟，以0：22慘敗，創下兩隊交流賽以來最慘役。

猿隊先發投手翁瑋均只撐1局，被敲5支安打、丟7分，其中包含平澤大河一發2分砲，接手的江國謙第2局也丟掉4分，3局下續投也無法解決任何人次，共挨了2支全壘打，分別為2局下安田尚憲的3分彈，和3局下中村獎吾的2分彈，責失同樣是7分。

第3任投手張明翔雖然沒有遭受砲擊、臨危受命度完第3局，但也因接連安打，讓猿隊再失血2分，不過這已經是他3局內容的所有失分；猿隊此役共派7名投手上陣，只有賴智垣和黃子鵬無責失，8局下接手的朱俊祥一個人就承擔3發陽春砲，包含首打席被代打的李杜軒和下一棒高濱卓也連敲2支全壘打，2出局後讓安田尚憲完成單場雙響。

反觀羅德投手群沒讓猿隊打線有太多機會，先發的土肥星也2局無失分，台灣投手陳冠宇第3局接棒也維持封鎖，共中繼2局，只被敲1支安打、投出一個保送，沒有掉分，和後續接上的阿部和成、渡邊啟太、成田翔、島孝明等合力完封。

羅德此役合敲24支安打，其中包含6發全壘打，而猿隊全場僅敲出8支安打，一分未得還發生2次守備失誤。

陳冠宇完美中繼2局。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook