日職／新賽季準備足 陳冠宇：把其它外國人擠掉

2019-02-09 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



羅德投手陳冠宇自信備戰新賽季。記者吳敏欣／攝影 分享 facebook

我國投手陳冠宇今天將在羅德交流賽第一戰擔任第2任投手，對來訪的猿隊中繼上陣，旅日第9年的他，在春訓狀態不錯，自認今年各方面補強都滿充足，說道，「拚優勝的氣氛跑出來，希望當貢獻優勝的一個要件。」

羅德總教練井口資仁表示，今年會將陳冠宇定位成先發投手，不過礙於洋將名額限制的關係，希望他表現能很好，可以一直在一軍。

陳冠宇則表示，不管先發還是中繼投手，春訓時訓練的量都一樣，所以不論哪個角色都可以，「這次洋將比較滿，主要就是要把其它外國人擠掉，今年準備滿充足的。」加上陳冠宇目前羅德有4名洋投競爭，包含去年在隊上拿到13勝的波辛格（Mike Bolsinger），和去年仍在大聯盟的曼恩（Brandon Mann）、拉文（Josh Ravin）。

雖然陳冠宇日職生涯進入第9年，但由於一軍登錄年資只有5年，距離滿10年「歸化」日籍的資格仍有一段距離，陳冠宇說早就沒多想轉換成本土球員一事。過去台灣只有郭泰源和許銘傑曾取得身分、不受日職洋將名額限制。

除了想在羅德穩定表現到球季結束，11月的12強賽是否也有機會回台為中華隊效力？陳冠宇回應，「我們球隊應該不會阻擋。」