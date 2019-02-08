台日交流賽／猿首推翁瑋均先發 羅德陳冠宇中繼上陣

2019-02-08 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



猿隊明天在石垣島和日職羅德隊進行亞洲門戶交流賽第一戰，派出去年季中選秀第一輪選進的翁瑋均擔任先發投手打頭陣，總教練洪一中說，春訓感覺他狀況不錯，守備動作和跑步各方面看起來都很協調，希望他能更進步，因此有比賽的舞台就給他發揮，看能不能早點上一軍。

20歲的翁瑋均去年8月底加盟猿隊後尚未有一、二軍出賽紀錄，僅在隊內紅白賽上場，明天將是他春訓來第2場實戰，他希望能把練習的表現出來、盡全力去做，「球數盡量不要落後，後面就交給守備。」

翁瑋均表示去年底羅德來台交流時有在場邊觀摩，再加上也有投入冬盟，因此安田尚憲、和田康士朗等人對他來說算是熟面孔，明天想以平常心應戰，「沒預計投幾局，就盡量丟。」

後天猿隊推出另一名年輕潛力葉家淇先發，洪一中透露，原先人選是林逸翔，但和教練團討論結果，認為葉家淇在冬盟表現那麼好，應該給他機會。葉家淇拿下去年冬盟的最優秀投手獎，5場出賽有4場先發，戰績3勝0敗，防禦率1.75。