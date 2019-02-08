親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
中職薪水演進
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
運動筆記2018跑步大調查 近5成跑者參賽場次比去年多！趁過年追起來！這些跑步好片你看過了嗎？
健行筆記【調查】2018健行大調查－系列四／山友心聲篇合歡越嶺舊道昆陽武嶺段~台14甲線的平行空間
NBA今日十大好球 (2月8日)賽事精華- 馬刺 vs. 拓荒者 (2月8日)

台日交流賽／猿首推翁瑋均先發 羅德陳冠宇中繼上陣

2019-02-08 22:58聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

猿隊明天在石垣島和日職羅德隊進行亞洲門戶交流賽第一戰，派出去年季中選秀第一輪選進的翁瑋均擔任先發投手打頭陣，總教練洪一中說，春訓感覺他狀況不錯，守備動作和跑步各方面看起來都很協調，希望他能更進步，因此有比賽的舞台就給他發揮，看能不能早點上一軍。

20歲的翁瑋均去年8月底加盟猿隊後尚未有一、二軍出賽紀錄，僅在隊內紅白賽上場，明天將是他春訓來第2場實戰，他希望能把練習的表現出來、盡全力去做，「球數盡量不要落後，後面就交給守備。」

翁瑋均表示去年底羅德來台交流時有在場邊觀摩，再加上也有投入冬盟，因此安田尚憲、和田康士朗等人對他來說算是熟面孔，明天想以平常心應戰，「沒預計投幾局，就盡量丟。」

後天猿隊推出另一名年輕潛力葉家淇先發，洪一中透露，原先人選是林逸翔，但和教練團討論結果，認為葉家淇在冬盟表現那麼好，應該給他機會。葉家淇拿下去年冬盟的最優秀投手獎，5場出賽有4場先發，戰績3勝0敗，防禦率1.75。

羅德方面明天將由左投的土肥星也掛帥先發，我國好手陳冠宇預計接棒上陣、擔任第2任投手，中繼局數未知，台灣野手李杜軒也有望在比賽中亮相；至於第2戰羅德先發投手則由山本大貴擔任。

猿隊投手翁瑋均。記者吳敏欣／攝影
猿隊投手翁瑋均。記者吳敏欣／攝影
分享

羅德冬盟洪一中
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

日職／央聯六隊戰力落差大 看好廣島與巨人爭霸

2019-02-08 07:00

中職／獅隊最多「豬」隊友 陳鏞基喊扮豬吃老虎

2019-02-09 00:00

中職／獅「小豬」燃鬥魂！陳重羽要至少打滿6年

2019-02-09 00:00

中職／豬世代本命年！悍將王正棠喊站穩一軍

2019-02-09 00:00

棒球／稻葉打探12強總教練 洪總：沒人只好出面

2019-02-08 14:57

日職／本季台味「10」足 領頭「陽」盼搶回先發

2019-02-08 00:00

日職／「大王」新挑戰 得打出成績配高薪

2019-02-08 00:00

中職／大王旅日圓夢留障礙 五大紀錄難超越

2019-02-08 00:00

中職／石垣島行遇華航罷工 猿行程暫未受影響

2019-02-08 09:28

貴人康諾斯慧眼 王建民東山再起

2019-02-07 07:00

王建民再次圓夢 背後支柱吳嘉姈

2019-02-07 07:00

「後勁：王建民」 讓你看到不一樣的王建民

2019-02-06 10:20

日職／陽岱鋼春訓開轟 外野卡位競爭先有表現

2019-02-05 18:52

日職／王柏融願為國家效力 每年盼望身體健康

2019-02-05 12:26

日職／北海道官員：搶走了王柏融 真拍謝

2019-02-05 12:07

日職／王柏融獲高評價 有望10日紅白戰實戰亮相

2019-02-05 10:56

日職／王柏融官方首戰 有望與陽岱鋼同場較勁

2019-02-05 07:00

日職／不只大谷雙刀流 松坂大輔春訓展現強打實力

2019-02-04 10:06

棒球／棒壘返奧運 僅6張門票搶破頭

2019-02-03 23:42

中職／4隊放年假 猿提早開工

2019-02-03 23:36

中職／林克謙澳職奪首冠 「回去要再拿一座」

2019-02-03 15:00

日職／王柏融三壘試身手 外野仍是守備主菜

2019-02-03 12:34

棒球／兄弟洋砲開轟無用 加拿大泛美資格賽輸多明尼加

2019-02-03 11:00

日職／王柏融在美國過年 錯過彭政閔引退喊可惜

2019-02-03 09:32

中職／入龍隊教練團？張泰山：尚未談及

2019-02-02 23:37

中職／掀興農王朝 張泰山：幫「老人」東哥圓夢

2019-02-02 19:10

中職／「叫恁總仔出來打」成經典 黃忠義很驕傲

2019-02-02 18:14

中職／加入味全龍教練團？ 張泰山：樂觀其成

2019-02-02 17:12

日職／王柏融美國春訓初登場 日媒近百記者緊盯

2019-02-02 13:31

中職／味全龍年後談復出 勾起龍象戰人氣回憶

2019-02-02 09:05

中職／龍隊高層 年後見吳志揚

2019-02-01 23:54

棒球／甲組球隊登記截止 大學隊增1隊

2019-02-01 23:50

棒球／甲組春季聯賽 大學隊先預賽

2019-02-01 23:48

棒球／崇越南下仍在協商 高市政府樂觀其成

2019-02-01 17:38

中職／一個時代的終結：再會了！Mr. CPBL

2019-02-01 17:25

棒球／日女子職棒連年虧損 改賽制求突破

2019-02-01 16:30

中職／Eleven搶下統一獅轉播權 年限後續公布

2019-02-01 13:42

中職／猿隊簽第3名洋投 李茲有美日韓職資歷

2019-02-01 11:29

中職／彭政閔生涯打擊率3成34 對這3投照吃癟

2019-02-01 11:23
看更多

熱門文章

NBA／明星賽選秀出爐 詹皇、字母哥加碼交易

2019-02-08 09:32

NBA／沒搶到戴維斯 湖人仍送走畢斯利、祖巴茲

2019-02-08 08:55

NBA／灰熊暴龍達成交易 小加索合體雷納德

2019-02-08 08:17

NBA／湖人22記三分破隊史 朗多絕殺綠衫軍

2019-02-08 12:18

NBA／季中交易大限 小型球員異動狀態一覽

2019-02-08 09:15

NBA／已非交易選項 專家不看好老鷹買斷林書豪

2019-02-08 11:50

NBA／76人放棄選秀狀元 佛爾茲轉戰奧蘭多

2019-02-08 08:31

NBA／林書豪僅4分 老鷹只打半場好球不敵暴龍

2019-02-08 10:57

交易截止乏人問津 林書豪打出沉悶內容

2019-02-08 11:25

NBA／鵜鶘公鹿達成交易 米羅蒂奇聯手字母哥

2019-02-08 08:40

NBA／詹皇明星賽玩交易 主角西蒙斯虧「沃神」

2019-02-08 14:40

NBA／戴維斯交易難產 預期為鵜鶘出賽剩餘球季

2019-02-08 10:17

NBA／雷霆宰灰熊 衛少連8場大三元超越喬丹

2019-02-08 13:23

巫師、公牛、鵜鶘 季中交易各自盤算

2019-02-08 14:00

NBA／交易截止 東區拚大進補、西區著眼減薪

2019-02-08 11:21

日職／央聯六隊戰力落差大 看好廣島與巨人爭霸

2019-02-08 07:00

棒球／稻葉打探12強總教練 洪總：沒人只好出面

2019-02-08 14:57

MLB／首位黑人總教練 傳奇球星羅賓遜過世

2019-02-08 14:11

中職／石垣島行遇華航罷工 猿行程暫未受影響

2019-02-08 09:28

英超／飛機墜毀驟逝 球星沙拉遺體尋獲

2019-02-08 13:18

NBA／今日戰績表 朗多絕殺前東家塞爾蒂克

2019-02-08 14:20

超級盃打賭輸了 加州州長穿布雷迪球衣做公益

2019-02-08 15:00

趁過年追起來！這些跑步好片你看過了嗎？

2019-02-08 15:30

台日交流賽／猿首推翁瑋均先發 羅德陳冠宇中繼上陣

2019-02-08 22:58

2018跑步大調查 近5成跑者參賽場次比去年多！

2019-02-08 16:00

2018跑步大調查 80%跑者受傷以膝蓋最大宗

2019-02-08 14:49

中職／獅「小豬」燃鬥魂！陳重羽要至少打滿6年

2019-02-09 00:00

中職／獅隊最多「豬」隊友 陳鏞基喊扮豬吃老虎

2019-02-09 00:00

中職／豬世代本命年！悍將王正棠喊站穩一軍

2019-02-09 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top