中職／石垣島行遇華航罷工 猿行程暫未受影響
身為中職4隊中最早開工的代表，猿隊今天大年初四搭機飛往石垣島，明天起將和日職千葉羅德海洋進行兩場交流戰；由於搭乘的中華航空剛好在凌晨時工會宣布機師罷工，有無法順利成行的隱憂，還好中午12點前班機暫時不受影響，猿隊全員也順利搭上10點的航班。
猿隊一早7點在第2航廈集合，華航櫃台也準時開放乘客報到，石垣島交流戰行程目前仍按表進行。
連續4年參加的投手林樺慶表示昨晚的確有看到華航罷工的新聞，這也是他第一次遇到航空公司罷工，想說剛好可以來機場看看發生什麼事，還好出發前知道一切正常，「不太擔心，反正就看球團安排，跟著球團走。」
不過林樺慶也說如果真的受到影響無法前往會有點可惜，因為少了一個舞台可以表現和發揮，「畢竟不是每個人都有機會去國外和日本交流。」
12月才服完兵役的林樺慶認為這次交流賽將會以中繼和後援為主，和過往擔任先發不同，剛退伍的他由於調整比較慢，也和教練討論過會按照自己的步調跟上進度，「以不受傷為主。」
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