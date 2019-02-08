日職／央聯六隊戰力落差大 看好廣島與巨人爭霸

今年球季春訓已開始，各隊包括洋將在內的戰力補強大致上都已告一段落，現就各隊目前陣容來做新球季的戰績排名預測，首先從央聯開始。央聯去年的排名依序是廣島、養樂多、巨人、DeNA、中日及阪神，季後廣島及中日都有主力球員轉隊，巨人則是一如往常又進補許多位明星球員，阪神也在市場上搶到兩員大將，其餘兩隊則是在主力陣容上沒有太大變化。

在上季創下隊史首度三連霸的廣島，季後先有老將新井貴浩及艾德萊德(Brad Eldred)引退，後來又無法留住連兩季拿下央聯MVP的丸佳浩，讓他轉投對手巨人，一下走掉3名重要打者，帳面上看起來少掉超過40轟及百分打點，但新井及艾德萊德已邁入生涯後期，真正有影響的只有丸，但廣島之後挑選長野久義作為補償球員，打擊貢獻與丸雖有些許落差，不過也有10轟、50分打點的能力，加上先發打線上其他球員如鈴木誠也、松山竜平、田中廣輔、菊池涼介、洋砲巴提斯達(Xavier Batista)都正值顛峰期，另外還有西川龍馬、野間峻祥等有潛力的年輕好手，這支去年央聯最會得分的球隊在今年的火力及速度仍具威脅性；投手陣容最大的變化就是主力中繼大鬍子傑克森(Jay Jackson)退團，不過這並沒有太大的影響，如果新補進的兩名暫定位為先發的洋投能交出好表現，那廣島投手戰力只會比去年更堅強。

廣島雖然流失丸佳浩，但球迷今年還是有非常大的機會能享受優勝的果實。 福耳攝影 分享 facebook

不但連續4季無法拿到優勝，去年更是在最後一刻才擠進季後賽的巨人，季後又重施故技，從自由球員市場上搶下多位球員，包括丸、炭谷銀仁朗、中島宏之及返日的岩隈久志，不過也使得長野及內海哲也兩位老將被當作補償球員而離隊。丸的加入會讓巨人的打線更完整，如果阿部慎之助重回捕手位置，那就可以排出有坂本勇人、陽岱鋼、丸、阿部、龜井善行、岡本和真、葛雷諾(Alex Guerrero)及新洋砲畢雅努耶瓦(Christian Villanueva)的先發打線，威脅性可在央聯與廣島抗衡，至於炭谷及中島，就有點像是雞肋了；投手是巨人去年最強的項目，是央聯投手防禦率唯一在3以下的球隊，如果去年後期加入先發輪值且表現優異的梅塞德斯(Cristopher Mercedes)及楊格曼(Taylor Jungmann)能維持投球內容，田口麗斗也能復活，那巨人就有與氣勢正旺的廣島一拼的能力，甚至奪回久違的優勝。

巨人本季大幅補強，有望帶給球迷盼望好幾年的央聯優勝。 福耳攝影 分享 facebook

DeNA在去年以些微差距無緣季後賽，季後幾乎可說是沒有補強，只簽下被巨人戰力外的中井大介、回鍋的古村徹，以及一名育成洋投，而離隊的有洋投韋藍德(Joe Wieland)，韋藍德雖然去年只有4勝9敗，但也算是先發輪值之一，對投手戰力有一定影響，DeNA無法延續16、17連兩季打進季後賽的紀錄，主因就是濵口遙大、石田健大、今永昇太等年輕投手去年集體狀況不佳，只能靠新人王東克樹拿下11勝，讓DeNA還保有一搏季後賽資格的機會，只要當中有幾人找回前年的投球感覺，加上由筒香嘉智率領，有宮崎敏郎、羅培茲(Jose Lopez)、索托(Neftalí Soto)等強大火力的打線，要打進季後賽並不算難事。

由筒香嘉智率領的DeNA打線，在新球季還是能帶來相當程度的長程火力威脅性。 福耳攝影 分享 facebook

養樂多在去年球季後半段異軍突起，拿下第二名，但卻在季後賽被巨人淘汰。球季結束後的補強力道並不強，只補進被軟銀戰力外的寺原隼人及五十嵐亮太、與火腿以秋吉亮交易來16年洋聯新人王高梨裕稔，以及簽下兩名去年都在3A的洋投，這樣的補強對於球隊戰力並沒有多大的幫助，而且原有的陣容又年長一歲，過去的主力球員也都有傷病史，如川端慎吾、畠山和洋、雄平等幾乎都有，相較於其他幾支有明顯補強的球隊，如巨人及阪神，或是接班順利，正值成熟期的球隊，如廣島及DeNA，隊上最重要的打者山田哲人，又有可能挑戰大聯盟，養樂多的未來可以說是不太樂觀。

養樂多內野手山田哲人四年內三度完成打擊率3成、全壘打30支、盜壘30次成功的紀錄，獲球團加薪1.5億日圓，年薪高達4.3億日圓。 聯合報系資料照片 分享 facebook

阪神去年在相隔17年後再度嚐到墊底的屈辱，得分能力不佳是原因之一，但季後在打線方面卻只補進上季在天使隊出賽90場打出2成16打擊率、7轟、22分打點的馬提(Jefry Marte)，反而在團隊防禦率排名聯盟第二的投手群上大力補強，從歐力士及中日分別簽下西勇輝及賈西亞(Onelki García)，整個先發輪值往上提升一個等級，但畢竟棒球是得分的運動，糸井嘉男及福留孝介兩名老將是去年阪神打線中長打表現最佳的球員，但兩人又增長一歲，能維持上季成績就算不錯了，逐年進步的大山悠輔是另一個能期待的年輕打者，剩下的就沒有什麼具威脅性的打者了，在得分能力沒有改善的狀況，阪神要在央聯突圍大不易。

菅野智之(右)與西勇輝這兩名昔日國家隊隊友，今年將在同一個聯盟互相競爭。 福耳攝影 分享 facebook

中日上季以1場之差逃過墊底，但近幾年戰績不理想，12年後再也沒打進季後賽，去年球隊唯一一個達到規定投球局數且拿下13勝的洋投賈西亞季後又被阪神挖角，雖然補進羅梅洛(Enny Romero)，但能否補上缺口還是未知數，其餘的先發陣容老的老、小的小，今年應會蟬聯央聯團隊投手防禦率最差的頭銜，幸好在打線上留住了雙洋砲阿夢提(Zoilo Almonte)及畢謝德(Dayan Viciedo)，否則還沒開打可能就已經確定本季悲慘的命運了。

央聯預測排名：廣島、巨人、DeNA、養樂多、阪神、中日