日職／王柏融官方首戰 有望與陽岱鋼同場較勁

日職各球隊的春訓從1日正式展開，今年台灣旅日球員共有10人，但春訓被分在一軍組的只有陽岱鋼、王柏融、宋家豪及郭俊麟4人，其餘6人都只能先在二軍等待機會。來看看在一軍組的4名球員，其球隊春訓地在哪？

參加過最多次春訓的陽岱鋼，所屬巨人的春訓基地在宮崎市的宮崎縣運動公園以及沖繩那霸市的奧武山運動公園，從1日到12日在宮崎，13日移師沖繩直到28日結束春訓。由於巨人是日職最有人氣的球隊，因此春訓基地也在離市區較近的地區，在宮崎的宮崎縣運動公園，從機場以及宮崎站出發都有電車可以抵達，車程也都在1個小時內，月中開始在那霸市的奧武山運動公園，交通更是便利，不管從機場或是那霸市區，只要搭乘單軌電車在奧武山公園站下車即可到達，公園腹地廣大，能容納的球迷很多，從入口處進去，首先會看到的是守備練習場，無論是野手或投手都會在此練習守備，這也是最能近距離看到球員練習的區域，接著則是室內牛棚練投區，練投區會在特定時間開放球迷進去坐在一旁的見學區觀看投手練投，再進去就是主球場那霸市營奧武山棒球場(沖縄CELLULAR球場那霸)了，可以進場坐在觀眾席上欣賞球員的練習光景，另外，公園裡還有一座溜滑梯，剛好搭上了最近流行的溜滑梯熱潮。

陽岱鋼坦言從自己手中丟掉的先發位置，就要想辦法搶回來。巨人目前有7位外野手，所以他從春訓開始可能就要非常努力。 聯合報系資料照片 分享 facebook

由於巨人進駐沖繩時已準備要進入春訓最後的實戰階段，因此除了每日的練習菜單之外，也安排了幾場熱身賽，分別是16日對三星、17日對DeNA、20日對起亞及26日對中日，都是日本時間12點半在奧武山球場開打，這幾場比賽都是非官方的熱身賽，可以免費進場觀戰，官辦熱身賽則是從23日開始。

今年加入火腿的王柏融，在1月底已隨隊前往美國亞利桑那州，直到13日才會返日前往位於沖繩名護市進行第二階段的春訓，名護市是沖繩北部地區唯一的一個市，離那霸有70公里左右的距離，要去火腿春訓地的交通方式除了坐車程約一個半小時的公車之外，就只剩下自駕了，但即使交通不算便利，球場內還是看得到不少球迷。這座球場的所在地是將海灘結合公園的21世纪森林公園，球場旁就是一片雪白的沙灘，看球員練球看累了還可以到沙灘上看看名護灣的藍天大海。火腿春訓基地還有一個特點，由於球員住宿飯店在球場不遠處，步行即可到，因此大部分的球員練完球後都會從大門口離開，這時就會看到球迷在球場到門口這段距離規矩地排著隊，而球員及教練離開時也就會邊走順便邊進行小型簽名會，這也是火腿注重的球迷服務(Fan Service)當中的一項。

王柏融(左)目前隨火腿隊在美國移地訓練，13日才會前往沖繩開始第二階段春訓。 中央社 分享 facebook

火腿及巨人在春訓後半段都會移師沖繩，其中的一項原因就是因為在這裡進行春訓的球隊多，較容易安排熱身賽對手，火腿在16、17、19、20、21、23日與阪神、三星及樂天都有熱身賽要打，但都在中、北部地區，直到24日的官辦熱身賽才會在那霸的奧武山球場進行比賽，奧武山球場是巨人的春訓基地，這也表示只要陽岱鋼及王柏融在春訓表現良好且身體狀況正常，這場日本時間下午1點開打的比賽就非常有可能是這兩位台灣旅日好手首度在日職的同場較勁，如果有意安排去沖繩看春訓的球迷，可以直接鎖定這一場比賽前往觀戰，不過由於是官辦的，需花錢買票才能進場，依過去經驗，巨人球團應該會在官辦熱身賽贈送進場球迷小禮物，至於要有什麼資格才能領取，就請自行關注巨人官網了。

陽岱鋼(左)與王柏融(右)可能會在24日的官辦熱身賽中正式交手，地點是在那霸的奧武山球場。 聯合報系資料照片 分享 facebook

宋家豪所屬的樂天，則是從1日起到9日於久米島，11日到21日回到沖繩本島北部地區的金武進行春訓，16、17日對羅德，20、21日對火腿，都在金武町棒球場打熱身賽，宋家豪在對火腿的比賽也有機會與王柏融正面對決，只不過金武球場的交通對於無法自駕的球迷較不便，宋家豪的中繼投手身份也不太容易預測上場時機，而樂天在2月底也會來台進行交流賽，喜歡他的球迷在台灣等待即可。

西武的郭俊麟春訓地在宮崎縣日南市的南鄉中央公園，離宮崎市區約60公里，開車要1個小時，坐電車雖不用換車，但也要2個小時，且台灣沒有廉航飛往宮崎，也不是每天都有航班，要去的球迷得先好好計畫一番。