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王建民再次圓夢 背後支柱吳嘉姈

2019-02-07 07:00聯合報 記者黃麗華／特稿

看王建民紀錄片「後勁」的第二個哭點，就是看到建仔的老婆吳嘉姈與兩個兒子，基於曾是朋友與同為媽媽的身份，我更能感受嘉姈在美國帶著兩個孩子等待爸爸返家的心情。

王建民妻子吳嘉姈，是默默支持的力量。 報系資料照
王建民妻子吳嘉姈，是默默支持的力量。 報系資料照
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過去採訪王建民的過程，他很少主動提到老婆與孩子，主要是基於保護家人的態度，但是身為球員的親人，他們也必須被迫過著自己的日子，就像建仔在片中說的：「等球季一開始，與家人相處的時間就很少了。」

大兒子鵬硯在玩樂中會調皮的問爸爸：「你何時會回家？ 」 他很期待爸爸能陪他，能和其他同學的爸爸一樣去學校參加家長會， 但這些在成長的階段都是奢望， 因為他的爸爸是球員。

他只好把爸爸的特殊身份轉換成在同學面前的驕傲，「我的爸爸是真的球員，不是打好玩的！」看著孩子在殘酷現實中的妥協，確實蠻難過的。

面對鏡頭被問到對爸爸的期待，他很直接表達，「好希望爸爸在家。」

嘉姈還透露，王建民要向球隊報到之前，都會幫兒子剪頭髮，但也是讓兒子頓時陷入難過的時刻，因為他知道爸爸又要離開他們了，「在建民出門之前，兒子會先哭一個小時。」這個場景光用想的，就足夠讓人鼻酸了。

建仔在片中很感謝家人支持自己挑戰站回大聯盟的夢想，其中父母與老婆是主要支柱，在台南老家的爸媽透過鏡頭鼓勵兒子，放心在美國打拚，他們會照顧好自己，只是媽媽不捨建民忍著傷痛打拚，以「花開得再好，也是要凋謝，人到了高點總是要下來。」希望建民能見好就收，接受現實的一面。

看著家人互動的細節，一再浮現在腦海的畫面，一個是嘉姈牽著小兒子去學校接大兒子，一個是她翻看大兒子的圖畫，「是畫給爸爸看的，要他把對爸爸的期待畫出來。」

「我希望他（建民）去打，可是我也希望他不要錯過家庭這麼多。」嘉姈的一句話道盡身為職棒球員妻子的無奈，但她都用自己的方式承受下來了，包括安撫兩個期待父愛的幼子。

想起當年認識看似弱不禁風的嘉姈，她真的成熟很多，在為母則強的責任趨使下，她要幫助建民實現再一次挑戰大聯盟夢想，又得守在佛州教養孩子，等待季後才返家的「球員先生」；如果她能待在台灣，有夫家或婆家的親人幫忙，至少有喘氣的空間，只是如此一來，孩子們與爸爸相聚的時間更少了，最終她選擇獨自為這個家庭奮戰。

在我的眼中，2016年建仔能在皇家重返大聯盟，在背後默默支持的吳嘉姈，絕對是重要的關鍵之一。

王建民和妻子吳嘉姈及兩個小兒子。 報系資料照
王建民和妻子吳嘉姈及兩個小兒子。 報系資料照
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