「後勁：王建民」 讓你看到不一樣的王建民

2019-02-06 07:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃麗華 ／特稿



王建民紀錄片，紀錄他在美國發展的點點滴滴。 圖／WYC影視提供 分享 facebook

你看過王建民的紀錄片「後勁：王建民Late Life: The Chien-Ming Wang 」嗎？

我看了，感動的哭了。

我是採訪棒球新聞將近三十年的記者，有幸能貼近王建民，參與他挑戰大聯盟的瘋狂歲月，電影一開場看到熟悉身影與聲音，就忍不住眼眶泛淚，因為出現在眼前的是失意與落寞的王建民，與印象中那個全民瘋狂的洋基強投、連兩年贏得19勝的王建民，出現極大的落差。

大家都知王建民是出了名的沈默王牌，要讓他面對媒體說出心裡話，是很困難的，而且他在失去大聯盟舞台的三年間 ， 有關他的動態只有隻字片語，很少人知道他在做什麼?現在透過影片與現身說法，我終於得以了解為何他在棒球生涯的谷底仍然堅持再奮起，展現不輕言放棄的決心。

大兒子王鵬硯喜歡向同學與鄰居炫耀自己的爸爸是洋基球員，當小女孩以崇拜的口吻對建仔說：「Yankees，cool！」，建仔用簡單的英語回答：「那是以前啦。」 一句話帶出這部紀錄片的主軸，他要去適應不再是洋基之光，但仍對棒球充滿熱情的挑戰日子。

下一個畫面就是身高超過190公分的王建民，塞進一台小車裡面， 一個人開車去加油，就像個平凡人，很難想像他是揚威大聯盟的「台灣之光」，這時候我的淚水已止不住了。

王建民在2005年到2009年的洋基歲月，是大家共同追隨的生活重心與美好的記憶，2009年季中的一個跑壘受傷，改變了王建民的大聯盟生涯，也改變了我們，他不再是直線上揚的熱門股，取而代之的是一條起伏不定的轉折曲線，包括他在內，沒有人知道明天會往上還是往下，或是就此中止了。

如果說是幸運，他在2011年到2012年在國民隊重登大聯盟，2013年短暫在藍鳥隊再上大聯盟，之後他就變成在不同3A城市移動的「棒球浪人」。

畫面暫時打住，我先進行簡單的背景說明，2014年起王建民與大聯盟漸行漸遠，雖然相繼與紅人與白襪簽下小聯盟合約，但均未能登上大聯盟舞台，雖然季後與勇士簽小聯盟約，但在2015年6月突然被釋出，旅美生涯首度遭到解約的衝擊。

王建民在小聯盟苦苦掙扎。 擷圖自預告片 分享 facebook

「後勁」主要是描述他被勇士釋出後的故事。

當時王建民面臨生涯最低潮，甚至有人認為他已經報廢，可以退休了，但看似溫和的他，卻有著堅持的想法，「球界裡面的經理，都認為我手已經撕裂傷了，不可能再回來，我就是要證明，我會再站上大聯盟。.....即使站上去一天都好。」

盡管心裡不服輸，但現實是殘酷的，當他不再是大聯盟的一員，只能隨時準備好自己與等待機會，看他在影片拖著行李往返機場，坐著巴士或是自己開車移動，望著窗外的臉龐沒有特別的表情，或是咬牙接受傷痛後的復健，看著一幕幕的寫實畫面，我的心中滿是不捨。

這些都是我們從外電報導中看不到的場景，因為美國棒球記者不太會去注意一個被認定無法重返大聯盟的投手，頂多就是提一句，Chien-ming Wang 曾經在洋基連兩季投出19勝的投手，這也是球員身處美國棒球環境得面臨的嚴苛處境。

幸好王建民沒有自怨自哀，更沒有沈浸在過去的榮光，他釋懷的說出：「榮耀那是以前的，已經失去的，你要怎麼再把它找回來，這才是重點。」

首次離開大聯盟的農場體系，王建民沒有選擇回家尋求溫暖，而是很快且堅毅地向更陌生的獨立聯盟挑戰， 這是需要無比的決定。

在影片中談到王建民突然被勇士釋出的衝擊，經紀人張嘉元忍不住哽咽離座的畫面，讓我想起當年打電話到美國採訪他時，同樣是傳來哽咽的聲音，他說，「很多人在這個時候都會選擇放棄，但王建民只難過一個晚上，就決定去獨立聯盟再戰。」

王建民在獨立聯盟藍蟹隊（Southern Maryland Blue Crabs）投了三場先發好投，隨即被水手相中，獲得一紙小聯盟合約，但仍是停留在3A，未能回到大聯盟。

在挑戰的未知過程，過去帶過他的教練看好他，也肯定他的一貫認真態度，但王建民還是得靠自己去突破困境，必須先找回球速與招牌伸卡球尾勁，很幸運的在這個時侯遇到把他從谷底拉起來的貴人，就是德州棒球農場的教練群。

從影片中看得出建仔是在懷疑多過信任的心情下造訪這所棒球學校，那裡沒有很宏偉的建築，設施也不是那麼的專業，感覺是在「死馬當活馬醫」的無奈下，他還是去試了。在半信半疑中，他嘗試過去在大聯盟都沒聽過的投球方式，與一群非棒球正規訓練的年輕小伙子拚球速，激發出令人激賞的90哩速球，最終獲得好的結果，在2016年初獲得皇家的小聯盟合約與大聯盟春訓邀約。

有如神蹟般找回球速的伸卡王子， 在大聯盟春訓競爭中，可說是過五關斬六將，在極度不被看好的情況下，逐步踏穩腳步，最後爭取到最後一席的牛棚位置，真的重返大聯盟，用實際行動證明自己辦到了，想必觀看者的雀躍心情隨之湧現。

只是在圓夢的過程中，感受的到建仔是孤寂的，必須離開妻小，也無法照顧在台灣的年邁父母，「我不知道自己能走多遠，就是盡量去努力把它完成，拚到我會覺得累了，我再停吧。」

談到最愛的棒球，他的心情卻很矛盾，「 如果手再痛就退休，如果手不痛就想丟球。我只想要棒球。」看著王建民一路走來的美國教練也深有同感的說，「我想他很難想像，如果他的人生再也沒有棒球，會是什麼樣子？」

從巔峰跌落谷底，王建民從逆境中奮力站起來的故事，絕對是很勵志，這部紀錄片應該要列入中小學的教材，因為每個人都可能面臨挫敗的打擊，就如他所說的：「在球場上碰到的挫折，也可能在生活中出現，就是想辦法克服。」

王建民紀錄片，令人感動。 圖／WYC影視提供 分享 facebook

現在的王建民，對棒球的態度不一樣了。

2016年季後皇家不續約，王建民又一次成為自由球員，2017年完全沒有加盟的球隊，年底在中華職棒聯盟的記者會碰到他，他是帶著德州棒球學校的教練來台灣舉辦棒球營，聊到這一年的生活，他說，跟家人相處的時間變多了，每周還是會有四、五天去棒球學校練球，就是保持身體的狀態，對於是否有球隊，並不會那麼強求。

王建民至今並未明確表明退休的決定，對他來說，退休與否已不重要，重要的是快樂過日子，每年季後與美國棒球學校的教練團回台灣指導年輕球員，或是擔任職棒球隊的客座投手教練，他都樂在其中，這些就足夠了。

很高興看到他重拾愛棒球的初心與樂趣。如果你曾經為王建民的黃金棒球年代瘋狂，一定要去看這部紀錄片，它會讓你認識不一樣的王建民。