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中職／林克謙澳職奪首冠 「回去要再拿一座」

2019-02-03 15:00聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

林克謙所屬的布里斯本俠盜隊奪冠。 擷圖自ABL推特
林克謙所屬的布里斯本俠盜隊奪冠。 擷圖自ABL推特
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澳洲職棒總冠軍賽昨天落幕，由林克謙所屬的布里斯本俠盜隊以9：4擊敗伯斯熱火隊，在3戰2勝制爭霸賽以2連勝封王，成為澳職史上第一支完成4連霸的球隊，林克謙季後賽都沒有登板，但也拿下生涯第一座總冠軍，他並發文寫下「回去要再拿一座」。

富邦悍將隊投手林克謙去年季後赴澳職加入俠盜隊，自11月中起亮相，以擔任先發為主，合計出賽10場（7場先發），最後2戰分別投出7局無失分、6局失2分的優質先發，整季共投38.1局，拿下3勝1敗，防禦率3.05。

俠盜隊以分區第一之姿挺進季後賽，原本也在俠盜隊陣中的中信兄弟許基宏已提前返台參與球隊春訓，悍將隊則讓林克謙繼續與球隊拚戰季後賽，而俠盜隊先以2勝1敗擊敗坎培拉騎兵隊挺進總冠軍賽，接著以2連勝橫掃熱火隊封王，完成4連霸。

昨晚封王夜過後，林克謙發文寫下「很開心參與到這四連霸的一份子，我將會把這的經驗與所學的帶回台灣，也會一直努力下去。」他也感謝俠盜隊讓他體驗澳職，「謝謝大家，我很開心，因為我終於拿到第一座冠軍，回去要再拿一座屬於我生涯的冠軍。」

林克謙去年被悍將隊網羅延續球員生涯，但整季僅在一軍出賽6場，僅投6局，有1次救援失敗，防禦率高達9。但他季後赴澳職的先發好表現，總教練陳連宏也看在眼裡，在開季時就曾表示，林克謙本季也有機會爭先發。

林克謙熱火富邦悍將
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