日職／王柏融三壘試身手 外野仍是守備主菜

2019-02-03 12:34 中央社 亞利桑那2日專電



台灣棒球好手王柏融轉戰日本職棒，隨北海道日本火腿鬥士隊在美國移地訓練，近8年都是專任外野手的他，難得出現站上三壘練守備的畫面。 中央社 分享 facebook 台灣棒球好手王柏融轉戰日本職棒，隨北海道日本火腿鬥士隊在美國移地訓練，近8年都是專任外野手的他，難得出現站上三壘練守備的畫面。

春訓進入第2天，王柏融除了受到日本媒體、球迷關注，火腿隊社長竹田憲宗今天視察球員練習時，向王柏融握手鼓勵。對於王柏融這兩天表現，竹田憲宗用英文向中央社記者表示：「非常好，非常好。」

火腿隊上午團隊練習，全部野手分站內野各壘包展開壘間傳球，外野手王柏融站在三壘，展現「內野底子」的傳球動作，受到隊友肯定，紛紛用中文喊著「柏融，柏融」。

不只壘間傳球，王柏融下午還與隊友中田翔、清宮幸太郎等人站在三壘防區，輪流接教練打來的滾地球。

王柏融高中時代曾守過三壘，成棒以後專任外野手。火腿總教練栗山英樹日前對日本媒體說，王柏融守三壘也是可能選項，「不必有先入為主的觀念」。

儘管如此，內野傳球與接滾地球，都只是春訓例行訓練，王柏融沒有改練三壘。王柏融向記者證實：「接滾地球是例行練習，用意是練腳步，還有加強敏捷。」

王柏融的訓練重點仍是外野，他與盜壘王西川遙輝、大谷翔平的高中學弟岸里亮佑3人同組，輪流接外野教練川名慎一打出來的高飛球。

川名慎一擊球精準，輪番打出特定位置的飛球，逐一讓外野手熟悉高手或低手、前後或左右跑動的不同接球位置與反應動作。練習結束後，教練透過翻譯蕭一傑與王柏融交談，三人都笑得很開心。