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中職／入龍隊教練團？張泰山：尚未談及

2019-02-02 23:37聯合報 記者葉姵妤／台北報導

張泰山（左）與中職秘書長馮勝賢會面。 記者葉姵妤／攝影
張泰山（左）與中職秘書長馮勝賢會面。 記者葉姵妤／攝影
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味全龍隊可能重返中職，高層動作積極，預計農曆年後由會長吳志揚與頂新集團三董魏應充會面，雙方坐下來詳談；而不斷有傳言指出「森林王子」張泰山可能加入教練團，對此他本人表示：「樂觀其成」。

頂新有意讓味全龍隊「復出」的消息傳出後，高層四處探詢意見。中職秘書長馮勝賢也透露，目前味全龍組隊一事主要由魏應充主導，有一團隊在負責，與中職已有多次聯繫、交換意見，魏應充預計在年後與吳志揚會面，希望趕在四月底前完成組隊申請。

日前頂新集團陸續拜會不少前龍隊相關人士，包括「森林王子」張泰山、前龍隊總教練徐生明遺孀等，據傳連未來的總教練、教練團人選都已有腹案，由前龍隊球員出任，張泰山也不斷被點名。

對於味全龍的組隊、加入教練團，張泰山都表示樂觀其成；他提到，還未被徵詢過擔任教練團，「目前自己沒有擔任任何職位，如果真的有需要，或是有被賦予這責任的話，到時候自然而然，這些議題就會呈現出來，可能過完年才有更明朗的訊息。」

張泰山指出，到目前為止僅和頂新高層見過一次面討論，「幾乎都是在閒聊，真正的教練團議題都還沒有講出來。」他也提到，球隊一定要先加入，才有教練團，這部分應是聯盟和球團最清楚。

魏應充吳志揚張泰山味全龍馮勝賢
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