中職／掀興農王朝 張泰山：幫「老人」東哥圓夢

2019-02-02 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



張泰山、黃忠義出席中職30周年展「猛牛打線見面會」。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

昔日興農牛隊「三番刀」中的黃忠義、張泰山今天親臨中職30周年特展現場，與球迷一同回味過去的球員時光，兩人曾在2004、05年替牛隊拚出二連霸，打下「興農王朝」，張泰山也笑說是為黃忠義這「老人家」拚出的冠軍。

張泰山形容，自己效力於味全龍隊時期，興農牛隊可說是「一人球隊」，黃忠義也附和，當初球隊陣容參差不齊，「隊上表現比較傑出的球員，是我本人。」直到球隊從解散的味全、三商虎隊網羅優秀選手，再透過選秀網羅鄭兆行，才打造出實力整齊的興農牛隊。

談起苦等首座總冠軍的心情，黃忠義笑說：「我常跟很多人講，國父孫中山革命11次才成功，我也差不多。」當時牛隊的後輩們也希望能完成黃忠義的心願，已在味全拿下3冠的張泰山透露：「當初來到興農，知道這球隊一直渴望擁有一座總冠軍，尤其這個老人家。」

張泰山不斷虧黃忠義，「當時他年紀大了，如果過幾年真的老了，還沒辦法拿到一個冠軍戒指的話，會是一個遺憾，所以那時候我們年輕球員心裡想的，第一個是為球隊拚第一座總冠軍，另一個是想要圓老人家的夢，因為他真的很渴望一個冠軍戒指。」

黃忠義終於在2004年盼到生涯第一座總冠軍，且隔年完成二連霸，過程也非偶然，張泰山透露：「他都比別人先到球場，比別人晚回家，我們就是這樣被他感染，讓球隊這麼有凝聚力。」張泰山也說：「那幾年我們拿到睽違已久的總冠軍，掀起興農王朝，那時候球迷真的非常多，直逼兄弟象。」