中職／「叫恁總仔出來打」成經典 黃忠義很驕傲

2019-02-02 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



退役球星「東哥」黃忠義（右）。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

談到退役球星「東哥」黃忠義過去在中職的表現，「叫恁總仔出來打」事件至今仍是球迷一再回味的經典之一，如今回頭看這往事，黃忠義也笑說：「能名留青史，有這紀錄自己也滿驕傲的。」

2007年5月15日對上La new熊隊之戰，黃忠義擔任興農牛隊的總教練兼球員，比賽打到8局上牛隊3分落後攻占滿壘，黃忠義走上場換自己代打，從黃俊中手裡敲出一發逆轉滿貫砲，成為中職史上首位轟出滿貫砲、拿下單場MVP的總教練。

回憶當時的狀況，黃忠義笑說，自己原本還沒換上釘鞋，「在綁鞋帶的時候，手跟腳都在發抖，從預備區走上打擊區，都不知道怎麼走路。」真的站上打擊區時，因久沒面對投手，加上黃俊中球速快，心想「只要碰到球就好」。

靠著經驗「凹」成2好3壞滿球數後，黃忠義決定豁出去，「想說就管他的，被三振就被三振」，這反而讓一切出現不可思議的結果，敲出滿貫砲替球隊建功，也讓這紀錄在中職成為一再被提起的經典。

黃忠義說：「其實我當的想法很單純，只是想要幫助球隊建功，也因為當時攻擊棒次回到前段棒次，不然如果輪到中心打者，我也不可能把他們換下場，都是老天爺的安排。」

當時的簡單想法，如今回頭看，黃忠義笑說：「經過10幾年後，我覺得非常高興有這紀錄，可以算名留青史，可能一百年、兩百年後這紀錄都沒人能突破。」