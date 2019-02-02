中職／加入味全龍教練團？ 張泰山：樂觀其成

2019-02-02 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



張泰山（左）與中職秘書長馮勝賢（右）。記者葉姵妤／攝影 分享 facebook

味全龍隊可能重返中職，據目前消息，總教練、教練團人選都屬意找回前龍隊球員擔任，「森林王子」張泰山也不斷被球迷點名，對此張泰山表示「樂觀其成」，但目前未獲徵詢，可能年後才有會更明朗消息。

味全龍隊申請重返中職動作積極，預計農曆年後與中職會長吳志揚會面，且高層已探詢各方意見，拜會包括張泰山、前龍隊總教練徐生明遺孀「師母」謝榮瑤等相關人士，據傳連教練團都已有屬意人選，將由前龍隊球員出任。

張泰山是否會在味全龍復隊後加入教練團？他表示自己樂觀其成，「我目前沒有在擔任任何職位，如果真的有需要，或是有被賦予這責任的話，到時候自然而然，這些議題就會呈現出來。」

張泰山指出，到目前為止，就只和頂新集團高層見過一次面討論，「幾乎都是在閒聊，真正的教練團議題都還沒有講出來。」他透露，目前自己都是從媒體得知教練團名單。

對於擔任味全龍隊教練一事，張泰山表示，目前還沒有被知會、徵詢，「球隊一定要先加入（中職），才有教練團，如果現在連這議題都還沒呈現出來，教練團當然不會浮上檯面。」他提到，這部分應是聯盟和球團最先知道、聯繫最密切，可能過年後才會有明確消息浮上檯面。