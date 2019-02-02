中職／郭源治1997年加入中職 是50萬俱樂部第一人

2019-02-02 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



中華職棒開打前14年，單季最高薪球員，都有旅外資歷，1997年從日職返台的郭源治，連續3個球季的月薪都是50萬元，是史上50萬元俱樂部的第一人。

職棒前4年的最高薪分別為8、12、20萬元，「一哥」黃平洋、呂明賜都曾在日本打球（社會隊、職棒），而曾在1988到1990年效力日本職棒中日龍隊的陳義信，則在1994年拿到24萬元，隔年調升為30萬元，連兩年都是中職最高薪。

陳義信是中職第一位月薪達30萬元的球員，1996年換統一獅隊投手郭進興接棒，曾經打過日本社會人隊伊藤榮堂丸隊的他，當年拿到31.5萬元，擠下所有球員。

1997年台灣大聯盟成立後，球員薪資在兩聯盟競爭下開始大幅成長，郭進興（郭尚豪）、曾智偵、林仲秋、謝長亨、羅敏卿、陳政賢、羅國璋、陳金茂、羅世幸、李居明、王光輝等人，月薪都超過30萬元，這一年，還有50萬元的郭源治。

郭源治在1996年從日本職棒中日龍隊退休，1997年回台加盟統一獅隊，拿到史無前例的月薪50萬元，1998、99年效力和信鯨隊（中信鯨隊前身），月薪仍維持50萬元。

1999年郭李建夫離開日職阪神隊，返台加盟和信鯨隊，也獲得50萬元的高薪肯定，2000年成為中職一哥，之後碰到職棒低潮，郭李建夫仍在2001到03年，以30.5萬元、27.5萬元、30萬元連莊中職最高薪球員。