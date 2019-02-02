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日職／王柏融美國春訓初登場 日媒近百記者緊盯

2019-02-02 13:31中央社 亞利桑那1日專電

王柏融第一次來到美國參與日本職棒春訓，受到近百名日本媒體與球迷關注，還有女球迷自...
王柏融第一次來到美國參與日本職棒春訓，受到近百名日本媒體與球迷關注，還有女球迷自製加油看板。 圖／聯合報系資料照片
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頂著台灣頂尖打者封號，王柏融第一次來到美國參與日本職棒春訓，受到近百名日本媒體與球迷關注，女球迷自備看板，用中文高喊「王柏融加油」。

北海道日本火腿鬥士隊連4年到美國移地訓練，今天是2019年開訓日，42名主力球員到齊，在美國職棒亞利桑那響尾蛇的春訓基地，展開一個多星期的訓練行程。

在擁有4面練習場的春訓園區裡，來了80多名日本媒體記者，都是專程而來，打算進駐斯科斯岱（Scottsdale）採訪將近2週。一些日本記者看到唯一台灣記者到場，上前打探台灣民眾對王柏融的關注程度。

大陣仗的攝影機、照相機，緊盯火腿隊上幾名重點球星，主力打者中田翔、新生代強打清宮幸太郎步行時都有整群記者跟隨。輪到王柏融打擊時，每個記者都拿起手中紙筆，計算王柏融揮棒次數與結果。

王柏融今天由投手餵球練打2輪，總共揮棒64次，有3球送出全壘打牆外。

札幌電視台（STV）主播工藤聖太表示，看到王柏融今天打擊、守備狀態很好，期待王柏融今年球季的表現。另有日本記者表示，王柏融流暢的揮棒動作是一大優勢，身體柔軟度很好，可望擔任5棒或6棒打者。

北海道電視台（HTB）記者龜山宜久表示，王柏融受到日本球界的關注，還沒比賽就已經擁有明星球員一樣的關注度，看好王柏融能夠敲出20支全壘打。

10多名日本球迷聚集在球場，觀看球星第一天練習情況，有的人從日本專程過來，有的是亞利桑那當地的日本僑胞。其中一名女球迷做好了王柏融的加油看板，向中央社的鏡頭喊出「王柏融加油」。

王柏融
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