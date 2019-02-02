MLB／少了大谷翔平 普荷斯扛開季指定打擊

2019-02-02 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



大谷翔平確定無法趕上開幕戰，天使隊指定打擊位置要交給老將普荷斯（Albert Pujols），普荷斯去年8月也曾進行左膝關節鏡手術，目前仍在復健中，總經理艾普勒（Billy Eppler ）相信普荷斯能趕上春訓。

39歲的普荷斯近期已開始重量訓練，打擊練習未出現不適，進度比大谷翔平要快，大谷翔平因進行韌帶重建手術，目前還未開始打擊練習，確定趕不上3月29日的開幕戰。

艾普勒表示：「普荷斯進展得很順利，已經開始打擊練習有一陣子了，而且逐漸增強重訓強度，我們對於他的下一步相當樂觀，接下來就看看他上場跑動的狀況，再加上模擬賽的一些打席，看看他的反應如何。」

普荷斯在去年出賽117場，打擊率2成45，有19轟、64分打點，與包爾（Justin Bour）及大谷翔平分攤一壘及指定打擊的工作，目前看來在大谷翔平歸隊之前，普荷斯會是球隊主要指定打擊人選。

今年將是普荷斯生涯第19個球季，目前累積出賽2692場、633轟、1773得分、639支二壘安打、1982打點都是現役球員最高，今年有望達成2000打點，將成為史上第5人。

天使春訓野手報到日為2月18日，隔天將進行首次團隊練習，春訓熱身賽首戰則是2月23日，艾普勒對於球隊狀況十分樂觀，「現在每件事都很正面，很期待球隊到齊的那一天。」