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中職／味全龍年後談復出 勾起龍象人氣回憶

2019-02-02 09:05聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

味全龍有望重出江湖，頂新集團計畫農曆年後正式與中職會面遞交企劃書，經歷過龍象大戰時期熱潮，前兄弟象總教練江仲豪認為，若能重現當年人氣，對職棒發展是好事。

90年代的龍象大戰，是老球迷最深刻的回憶，1991年的「六一事件」點燃兩隊戰火，觀眾拔椅子丟進場內的火爆場面，成為中職史上第一次的衝突事件，兩隊交手成為票房保證，在中職平均每場觀眾人數5000人的年代，1992至1995年龍象戰的場均觀眾數都在9000人以上。

江仲豪是兄弟象創隊元老，隔年轉任教練，1996到1998年接任總教練，龍象大戰的激情至今印象猶新，江仲豪表示：「過去硬軟體設施比較沒那麼好，不過龍象大戰衝突時，我站在三壘指導區，觀眾丟下來的寶特瓶像炸彈一樣，這也代表著人氣。」

中職歷經多次假球風暴，人數一度跌入谷底，從2013年開始再度回到場均5000人的人氣，江仲豪表示：「現在球場可以容納的人數比較多，但還是沒有以前那樣的盛況，我們的比賽至少8成滿。」

江仲豪認為，如果讓票價降低一點，或是不同對戰球隊推出不同票價，可以吸引更多人進場，「重要是讓多一點人來看球，多了人氣也多賺一點錢，電視轉播也好看。」

對於味全龍計畫復出，江仲豪認為，站在前輩的立場，當然是希望後輩有更多工作機會，「現在只有四隊，很多年輕人沒球打，如果剛好跟明星球員同個位置，機會更少，可能沒辦法升上一軍。」

頂新高層預計年後與中職會長吳志揚會面，商討重返中職事宜，若在4月底前完成申請程序，即可趕上季中選秀，最快明年從二軍出發，2021年加入一軍行列。根據中職規定，新球隊需繳交加盟金1億2千萬元、3億6千萬元保證金、1億元地方棒球振興基金，合計5億8千萬元。

中職味全龍選秀
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