親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑
運動筆記賽事心得／台北渣打馬拉松 披薩妞BQ達標心路歷程賽事心得／鎮西堡超馬 在終點看到更強大的自己
健行筆記日本百名山／蜜柑奇緣－四国剣山 修驗道之山黃金三稜【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】
NBA賽事精華- 湖人 vs. 快艇 (2月1日)賽事懶人包 (2月1日)

亞洲盃足球／阿里進球破紀錄 卡達成功射日奪首冠

2019-02-02 00:02聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

4年一屆的亞洲盃足球賽今晚進行最終戰，由4屆冠軍日本與首度闖進決賽的卡達爭冠，年僅22歲的卡達前鋒阿里（Almoez Ali）再度發威，以一記漂亮的倒掛金鉤成功替球隊率先破門，最終卡達就以3：1擊敗日本，收穫亞洲盃首冠。

本屆亞洲盃，日本在小組賽3戰全勝，帶著6連勝闖進決賽，決賽將遇上本屆大黑馬、世界排名第93的卡達，卡達本屆亞洲盃一路過關斬將，在小組賽接連踢落黎巴嫩、北韓、沙烏地阿拉伯晉級16強，接著擊敗伊拉克，8強力退由孫興慜領軍的南韓，4強賽再退上屆季軍的阿拉伯聯合大公國，以1球未失之姿闖進最終戰。

雖然賽前國際賭盤較看好日本隊奪冠，但卡達不想讓本屆驚奇之旅就此打住，第12分鐘卡達前鋒阿里在禁區內接獲隊友傳球，停球後倒掛金鉤替卡達首開紀錄，個人踢進本屆亞洲盃第9球，也打破了23年前由伊朗代伊（Ali Daei）所保持的單屆8球紀錄。

握有1球領先的卡達在第27分鐘攻勢再起，哈特姆（Abdelaziz Hatim）起腳成功破門，幫助球隊擴大領先距離，半場踢完卡達帶著2球領先進入中場休息。落後的日本在下半場頻頻壓迫卡達球門，不過幾次攻擊都被卡達球員成功守下，第69分鐘南野拓實先追回1球。

第82分鐘多名球員在禁區爭搶球，裁判透過VAR重新檢視，確定吉田麻也手球、吞下黃牌，也讓卡達獲得12碼罰球機會，卡達由阿菲夫（Akram Hassan Afif ）操刀12碼，球在空中畫起一道弧線，直接從球門左邊破門，幫卡達再下一城，也澆熄日本反攻氣焰，最終就以3：1擊敗日本，奪下亞洲盃首冠。

阿里
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

超級盃／世代對決 四分衛差17歲、教頭差33歲

2019-02-01 18:15

網球／張凱貞徐竫雯聯手 闖進倫瑟斯頓女雙決賽

2019-02-01 19:39

超級盃／中場秀風波不斷 10萬人連署籲魔力紅退出

2019-02-01 18:00

超級盃／知名電玩遊戲預測 公羊將戰勝愛國者

2019-02-01 17:08

超級盃／廣告史演進 女性賦權與社會議題成焦點

2019-02-01 17:06

超級盃／糗布雷迪「作弊生」 匹茲堡電視台員工被炒

2019-02-01 15:43

超級盃／賭注高達60億 歷來最熱門賭盤

2019-02-01 11:20

超級盃／廣告30秒要價逾1.5億 廠商仍搶破頭

2019-02-01 00:10

桌球／恩師林忠雄病逝 江宏傑感念

2019-01-31 22:52

足球／梅西重返國家隊？阿根廷教頭很樂觀

2019-01-31 21:39

國標舞／52年前曾跳舞給蔣中正看 楚奧茲：當下不知情

2019-01-31 18:19

超級盃全美陷入瘋狂 為何華人不愛美式足球？

2019-01-30 07:00
看更多

熱門文章

NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

2019-02-01 09:18

NBA／柯瑞關鍵時刻失靈 76人中斷勇士11連勝

2019-02-01 15:07

伸卡球壓制力不佳 逐漸失去大聯盟舞台

2019-02-01 07:00

NBA／明星賽替補公佈 西蒙斯、約柯奇首度入選

2019-02-01 09:26

日職／王柏融拿1公斤大棒練打 嚇到近藤健介

2019-02-01 08:31

NBA／先發僅剩巴恩斯 獨行俠交易後首戰遭逆轉

2019-02-01 11:31

NBA／詹皇復出快艇早猜到 隊友讚：帶回超能力

2019-02-01 17:15

NBA／尼克放眼自由市場 獨行俠為KP賭身家

2019-02-01 09:54

羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

2019-02-01 07:00

NBA／KP聯手唐西奇 教頭：像當年奈許與諾佬

2019-02-01 09:30

NBA／詹皇歸隊奪準大三元 湖人延長賽險勝快艇

2019-02-01 15:19

NBA／蝙蝠闖入中斷比賽 馬刺主場高喊吉諾布里

2019-02-01 16:05

NBA／史帝芬森出拐 快艇中鋒：基努李維下手更重

2019-02-01 17:30

戴維斯花落誰家 紫金與綠衫的另類大戰

2019-02-01 07:00

NBA／送走波爾辛吉斯 尼克總管：他不願再繼留

2019-02-01 12:35

NBA／缺席17場比賽 詹皇計畫對快艇復出

2019-02-01 10:34

NBA／社群上眉來眼去 波爾辛吉斯、唐西奇秀私交

2019-02-01 12:20

NBA／暴龍雙槍卡彈 公鹿多點開花續坐聯盟龍頭

2019-02-01 12:54

MLB／洛磯留下亞瑞納多 年薪破薪資仲裁紀錄

2019-02-01 09:11

NBA／爵士雙星成遺珠 主帥替子弟兵發聲

2019-02-01 14:47

NBA／國王教頭讚2新秀 林書豪穩定輸出難救老鷹

2019-02-01 00:07

中職／李振昌強力挑戰 陳禹勳稱「最猛救援」

2019-02-01 11:00

「新春賀歲」 2019NBA春節轉播表

2019-02-01 18:30

中職／味全與聯盟開幕僚協商 年後拜會提企劃

2019-02-01 16:35

MLB／林子偉返美備戰 本季穿回5號球衣

2019-02-01 12:31

中職／彭政閔生涯打擊率3成34 對這3投照吃癟

2019-02-01 11:23

中職／救援王的心情調適 陳禹勳靠林智勝點醒

2019-02-01 11:03

中職／猿隊簽第3名洋投 李茲有美日韓職資歷

2019-02-01 11:29

棒球／甲組球隊登錄截止 今年新增1支大學隊

2019-02-01 16:09

中職／Eleven搶下統一獅轉播權 年限後續公布

2019-02-01 13:42

MLB／復健進度延後 大谷翔平趕不上開幕日

2019-02-01 10:53

棒球／崇越南下仍在協商 高市政府樂觀其成

2019-02-01 17:38

日職／今年更拚命爭機會 陽岱鋼花1小時練觸擊

2019-02-01 08:57

SBL／職業化重新運轉 政府、球團準備好了？

2019-02-01 11:19

職業籃球拚重生 張景森：年底開打是目標

2019-02-01 15:15

NBA／復出首戰繳準大三元 詹皇：身體僅恢復八成

2019-02-01 19:48

超級盃／中場秀風波不斷 10萬人連署籲魔力紅退出

2019-02-01 18:00

超級盃／廣告30秒要價逾1.5億 廠商仍搶破頭

2019-02-01 00:10

超級盃／世代對決 四分衛差17歲、教頭差33歲

2019-02-01 18:15

SBL／梅奧參戰三分球大賽 土洋聯手灌籃大賽

2019-02-01 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top