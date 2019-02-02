亞洲盃足球／阿里進球破紀錄 卡達成功射日奪首冠

2019-02-02 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



4年一屆的亞洲盃足球賽今晚進行最終戰，由4屆冠軍日本與首度闖進決賽的卡達爭冠，年僅22歲的卡達前鋒阿里（Almoez Ali）再度發威，以一記漂亮的倒掛金鉤成功替球隊率先破門，最終卡達就以3：1擊敗日本，收穫亞洲盃首冠。

本屆亞洲盃，日本在小組賽3戰全勝，帶著6連勝闖進決賽，決賽將遇上本屆大黑馬、世界排名第93的卡達，卡達本屆亞洲盃一路過關斬將，在小組賽接連踢落黎巴嫩、北韓、沙烏地阿拉伯晉級16強，接著擊敗伊拉克，8強力退由孫興慜領軍的南韓，4強賽再退上屆季軍的阿拉伯聯合大公國，以1球未失之姿闖進最終戰。

雖然賽前國際賭盤較看好日本隊奪冠，但卡達不想讓本屆驚奇之旅就此打住，第12分鐘卡達前鋒阿里在禁區內接獲隊友傳球，停球後倒掛金鉤替卡達首開紀錄，個人踢進本屆亞洲盃第9球，也打破了23年前由伊朗代伊（Ali Daei）所保持的單屆8球紀錄。

握有1球領先的卡達在第27分鐘攻勢再起，哈特姆（Abdelaziz Hatim）起腳成功破門，幫助球隊擴大領先距離，半場踢完卡達帶著2球領先進入中場休息。落後的日本在下半場頻頻壓迫卡達球門，不過幾次攻擊都被卡達球員成功守下，第69分鐘南野拓實先追回1球。

第82分鐘多名球員在禁區爭搶球，裁判透過VAR重新檢視，確定吉田麻也手球、吞下黃牌，也讓卡達獲得12碼罰球機會，卡達由阿菲夫（Akram Hassan Afif ）操刀12碼，球在空中畫起一道弧線，直接從球門左邊破門，幫卡達再下一城，也澆熄日本反攻氣焰，最終就以3：1擊敗日本，奪下亞洲盃首冠。