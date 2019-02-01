棒球／甲組球隊登錄截止 今年新增1支大學隊

2019-02-01 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



國內甲組球隊登錄截止，今年新增1支來自花蓮的台灣觀光學院大學隊。 聯合報系資料照 分享 facebook

國內甲組棒球隊登錄昨天截止，今年社會隊隊數維持不變，大學隊原定增加台灣觀光學院、台北城市科大兩支球隊，但城市科大因球員資格未達人數規定，今年無法登錄，新面孔只有來自花蓮的台灣觀光學院。

去年新球隊除了台中台灣人壽隊，另有中信金融管理學院及南華大學加入，今年各隊都在期限內完成登錄，台灣觀光學院也通過審核，成為甲組新球隊。

台灣觀光學院屬於中信集團旗下學校，是花蓮目前唯一的大學（成棒）隊，總教練由前兄弟象隊總教練王光輝擔任。

甲組球隊登錄有球員資格限制，必須有一半球員打過玉山盃、王貞治盃青棒賽，由職棒前球星曹竣崵擔任首席教練的城市科大，因未達資格人數低標，無法加入甲組球隊行列。

曹竣崵表示，由於球隊新成立，球員高中都不是來自於名校，「有這兩個青棒比賽資歷的球員確實比較少」，但他表示，球隊可以提供舞台，讓青棒時期較少機會的球員好好發揮，希望吸引更多人加入。

城市科大今年無法參加國內甲組成棒賽事，只能參加大專聯賽，3月要繼續在甲二級奮戰，曹竣崵的目標是取得升級（甲一級）的資格。

目前社會隊維持9隊，5都中依然只有高雄市沒有城市隊，大學球隊則有25隊。