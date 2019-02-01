中職／Eleven搶下統一獅轉播權 年限後續公布

2019-02-01 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



統一獅2019年主場賽事轉播權，由Eleven Sports取得。圖／統一獅球團提供 分享 facebook

統一獅主場賽事轉播權去年到期，今年與各平台洽談結果，由Eleven Sports取得新球季獨家轉播權，統一獅領隊蘇泰安表示，合約年限因還有其他因素考量，會等確定後一併公布，但確定新球季就是由Eleven Sports轉播。

統一獅與FOX的三年轉播合約去年球季結束後到期，除了FOX積極續約外，據傳緯來電視網、Eleven Sports都在競爭行列，最後由Eleven Sports勝出，新球季將同時轉播統一獅與猿隊兩支中職球隊的主場賽事。

接下統一獅轉播權後，ELEVEN SPORTS計畫提供全平台式的合作，從球賽轉播面、內容製作面、行銷宣傳面上打造統一獅隊全新風格，期盼帶給球迷更創新的觀賽體驗。

統一獅自2月23日起將與韓職球隊樂天巨人、斗山熊、KT巫師、華城英雄進行4場熱身賽，也由Eleven Sports進行轉播，為新球季提前熱身。

至於20、21日赴日與西武獅進行的兩場交流賽，蘇泰安表示，目前還在與西武球團討論轉播方式，預計這兩天會也有結果，「還要看西武對轉播權有什麼限制，但原則上也是交給Eleven轉播。」

2019年統一獅自辦熱身賽資訊：

2/23 17:00（六） 樂天巨人vs.統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

2/24 17:00（日） 斗山熊vs.統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

3/01 13:00（五） ＫＴ巫師vs.統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

3/02 13:00（六） 華城英雄vs.統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元