親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

沈富雄：韓國瑜不得不選總統 選了十之八九會當選

績效就是正義？ 警察違法濫權問題出在哪？

運動筆記賽事心得／台北渣打馬拉松 披薩妞BQ達標心路歷程賽事心得／鎮西堡超馬 在終點看到更強大的自己
健行筆記日本百名山／蜜柑奇緣－四国剣山 修驗道之山黃金三稜【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】
NBA焦點球員- Stephen Curry (2月1日)焦點球員- Blake Griffin & Andre Drummond (2月1日)

中職／Eleven搶下統一獅轉播權 年限後續公布

2019-02-01 13:42聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

統一獅2019年主場賽事轉播權，由Eleven Sports取得。圖／統一獅球團...
統一獅2019年主場賽事轉播權，由Eleven Sports取得。圖／統一獅球團提供
分享

統一獅主場賽事轉播權去年到期，今年與各平台洽談結果，由Eleven Sports取得新球季獨家轉播權，統一獅領隊蘇泰安表示，合約年限因還有其他因素考量，會等確定後一併公布，但確定新球季就是由Eleven Sports轉播。

統一獅與FOX的三年轉播合約去年球季結束後到期，除了FOX積極續約外，據傳緯來電視網、Eleven Sports都在競爭行列，最後由Eleven Sports勝出，新球季將同時轉播統一獅與猿隊兩支中職球隊的主場賽事。

接下統一獅轉播權後，ELEVEN SPORTS計畫提供全平台式的合作，從球賽轉播面、內容製作面、行銷宣傳面上打造統一獅隊全新風格，期盼帶給球迷更創新的觀賽體驗。

統一獅自2月23日起將與韓職球隊樂天巨人、斗山熊、KT巫師、華城英雄進行4場熱身賽，也由Eleven Sports進行轉播，為新球季提前熱身。

至於20、21日赴日與西武獅進行的兩場交流賽，蘇泰安表示，目前還在與西武球團討論轉播方式，預計這兩天會也有結果，「還要看西武對轉播權有什麼限制，但原則上也是交給Eleven轉播。」

2019年統一獅自辦熱身賽資訊：

2/23 17:00（六） 樂天巨人vs.統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

2/24 17:00（日） 斗山熊vs.統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

3/01 13:00（五） ＫＴ巫師vs.統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

3/02 13:00（六） 華城英雄vs.統一獅 台南棒球場 內野自由席：每人150元

統一獅樂天巨人棒球

相關新聞

日職／王柏融拿1公斤大棒練打 嚇到近藤健介

2019-02-01 08:31

日職／今年更拚命爭機會 陽岱鋼花1小時練觸擊

2019-02-01 08:57

中職／李振昌強力挑戰 陳禹勳稱「最猛救援」

2019-02-01 11:00

中職／救援王的心情調適 陳禹勳靠林智勝點醒

2019-02-01 11:03

中職／猿隊簽第3名洋投 李茲有美日韓職資歷

2019-02-01 11:29

中職／恰恰引退後 誰來接班本土人氣王？

2019-01-31 07:00

中職／彭政閔生涯打擊率3成34 對這3投照吃癟

2019-02-01 11:23

棒球／扳倒南韓 辜仲諒的最大夢想

2019-01-31 23:58

棒球／與棒協簽約 吳志揚提明星賽改中職vs.中華

2019-01-31 23:51

棒球／中華隊總教練 吳志揚：最晚4月中產生

2019-01-31 20:12

棒球／辜仲諒培養彭政閔目標 變成世界級總教練

2019-01-31 19:31

棒球／中職組訓賽全包 12強賽仍由棒協主辦

2019-01-31 19:03

棒球／辜仲諒強調台灣優先 中華絕對要打敗南韓

2019-01-31 17:43

中職／恰恰卸下戰袍 熱血主播徐展元憶當年

2019-01-31 15:52

中職／當年選秀梯次 彭政閔打19年1人抵另4人

2019-01-31 15:36

中職／16年前抗韓超緊張 彭政閔竟也看錯暗號

2019-01-31 13:21

棒球／中華隊教頭3選1 僅洪一中曾帶兵打奧運

2019-01-31 11:22

棒球／組最強中華隊 中職與棒協簽合作協議書

2019-01-31 10:31

中職／蔡總統也是恰粉！為彭政閔引退獻上祝福

2019-01-31 10:21

日職／王柏融赴美首度練打 教練、隊友給高評價

2019-01-31 09:03

中職／向偉大下訂單 恰恰讓球迷很幸福

2019-01-30 07:00

日職／筒香嘉智批高中操壞投手 慘例不勝枚舉

2019-01-29 07:00

日職／廣島流失MVP 為何奪冠呼聲依舊最高？

2019-01-28 07:00

日職／用9年從雜牌軍到稱霸 樂天值得味全借鏡

2019-01-24 07:00

中職／味全成軍豈能等選秀？ 招兵買馬刻不容緩

2019-01-24 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28

日職／旅日台將又達10人 4位球員面臨危機

2019-01-22 07:00

日職／挑戰10億年薪 菅野須靠封王行情加持

2019-01-21 07:00

中職／林智勝續披黃衫 比挑戰300轟更重要的事

2019-01-21 07:00

中職／歷經30年風雨飄搖 球員必須更珍惜舞台

2019-01-17 07:00

中職／本土先發機會太少 該調整洋將出賽規定了

2019-01-16 07:00

日職／阿部、中村絕不跳槽 將成同隊400轟男

2019-01-15 07:00

日職／4億級洋將大落難 投打幾乎全數退化

2019-01-14 07:00

日職／巨人選手補償2老將 復仇者的春天到來？

2019-01-10 07:00

中職／兄弟力求深耕台中 興農牛是最佳借鏡

2019-01-09 07:00

中職／離譜打擊成績不再 球員薪資大幅下修

2019-01-09 07:00

日職／大師兄不孤單 和田毅等球星也被砍7成薪

2019-01-08 07:00

日職／巨人軍40億補強 四大迷思值得探討

2019-01-07 07:00

中職／高雄拚全台首富 怎能沒有職棒隊！

2019-01-03 07:00
看更多

熱門文章

NBA／大限前首筆重磅交易 尼克KP改當獨行俠

2019-02-01 09:18

NBA／唐西奇密會柯瑞 經紀人：要他體驗偉大

2019-01-31 17:40

NBA／明星賽替補公佈 西蒙斯、約柯奇首度入選

2019-02-01 09:26

伸卡球壓制力不佳 逐漸失去大聯盟舞台

2019-02-01 07:00

NBA／灰熊、灰狼之戰另類焦點 公牛4舊將再聚首

2019-01-31 16:45

NBA／尼克放眼自由市場 獨行俠為KP賭身家

2019-02-01 09:54

NBA／KP聯手唐西奇 教頭：像當年奈許與諾佬

2019-02-01 09:30

日職／王柏融拿1公斤大棒練打 嚇到近藤健介

2019-02-01 08:31

羅素、藍道同創生涯年 那些年湖人掉的寶真不少

2019-02-01 07:00

NBA／缺席17場比賽 詹皇計畫對快艇復出

2019-02-01 10:34

NBA／先發僅剩巴恩斯 獨行俠交易後首戰遭逆轉

2019-02-01 11:31

中職／當年選秀梯次 彭政閔打19年1人抵另4人

2019-01-31 15:36

NBA／等了4戰終於上場 康特親吻球場

2019-01-31 14:59

戴維斯花落誰家 紫金與綠衫的另類大戰

2019-02-01 07:00

棒球／辜仲諒培養彭政閔目標 變成世界級總教練

2019-01-31 19:31

NBA／「史上最佳」爭論 歐尼爾：不該遺忘布萊恩

2019-01-31 17:15

NBA／戴維斯不再為鵜鶘出賽？ 教練：很難講

2019-02-01 00:02

NBA／送走波爾辛吉斯 尼克總管：他不願再繼留

2019-02-01 12:35

NBA／命中率冠聯盟 馬刺伯坦斯盼參與三分球大賽

2019-01-31 16:15

跆拳道／莊佳佳接桃市體育局長：本以為是詐騙

2019-01-31 16:05

MLB／洛磯留下亞瑞納多 年薪破薪資仲裁紀錄

2019-02-01 09:11

桌球／恩師林忠雄病逝 江宏傑感念

2019-01-31 22:52

NBA／社群上眉來眼去 波爾辛吉斯、唐西奇秀私交

2019-02-01 12:20

棒球／辜仲諒強調台灣優先 中華絕對要打敗南韓

2019-01-31 17:43

中職／恰恰卸下戰袍 熱血主播徐展元憶當年

2019-01-31 15:52

NBA／國王教頭讚2新秀 林書豪穩定輸出難救老鷹

2019-02-01 00:07

NBA／暴龍雙槍卡彈 公鹿多點開花續坐聯盟龍頭

2019-02-01 12:54

SBL／中華籃協暫緩懲處 麥班達禁賽取消

2019-01-31 19:06

棒球／扳倒南韓 辜仲諒的最大夢想

2019-01-31 23:58

足球／梅西重返國家隊？阿根廷教頭很樂觀

2019-01-31 21:39

棒球／與棒協簽約 吳志揚提明星賽改中職vs.中華

2019-01-31 23:51

中職／彭政閔生涯打擊率3成34 對這3投照吃癟

2019-02-01 11:23

中職／李振昌強力挑戰 陳禹勳稱「最猛救援」

2019-02-01 11:00

NBA／今日戰績表 諾威茨基本季新高送尼克11連敗

2019-01-31 16:27

日職／今年更拚命爭機會 陽岱鋼花1小時練觸擊

2019-02-01 08:57

國標舞／52年前曾跳舞給蔣中正看 楚奧茲：當下不知情

2019-01-31 18:19

中職／猿隊簽第3名洋投 李茲有美日韓職資歷

2019-02-01 11:29

棒球／中職組訓賽全包 12強賽仍由棒協主辦

2019-01-31 19:03

MLB／林子偉返美備戰 本季穿回5號球衣

2019-02-01 12:31

中職／救援王的心情調適 陳禹勳靠林智勝點醒

2019-02-01 11:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top