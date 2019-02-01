中職／猿隊簽第3名洋投 李茲有美日韓職資歷

2019-02-01 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



猿隊今天宣布簽下本季第3名洋投、有過美日韓職資歷的火球投手李茲。 擷圖自維基百科／Djh57 攝影 分享 facebook

中職4隊新球季洋將全部搞定，猿隊今天宣布簽下本季第3名洋投、有過美日韓職資歷的火球投手李茲（Radhames Liz），是本季猿隊唯一的新面孔、中職本季第4名新洋投，他預計2月中抵台向猿隊報到，備戰新球季。

猿隊本季已確定續留尼克斯及史博威，沒有和去年拿下13勝的克恩三世續約，另簽下35歲的右投李茲，他的身高189公分，體重95公斤，在2007年至2009年效力於金鶯隊時都上過大聯盟，以擔任先發為主，出賽28場，累積6勝8敗成績。

李茲在2011年轉赴亞洲發展，加入韓職LG雙子隊，3年間都單季至少都出賽30場（先發至少25場），分別拿下11勝、5勝、10勝，其中在2013年共投202.2局，以188次三振拿下聯盟三振王，之後回到美職發展，2015年在海盜隊重返大聯盟，先發14場留下1勝4敗、防禦率4.24成績。

2016年李茲再來到亞洲加入日職樂天隊，去年又返美與釀酒人隊簽下小聯盟約，今年將則將首度來台加盟中職猿隊，繼續累積亞洲經驗。李茲表示，已得知台灣的打者擁有相當高的天賦又有技巧，球迷很熱情，期待來到台灣。

在猿隊簽妥3洋投後，中職4隊新球季的外援全數到位，13名洋將中（統一獅隊4名）有9名是去年的續留洋投，4隊另外各有了一名新面孔，包括李茲、奧斯丁（獅隊）、索沙（富邦悍將隊）及洋砲艾銳克（中信兄弟）。