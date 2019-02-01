中職／彭政閔生涯打擊率3成34 對這3投照吃癟

2019-02-01 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



統一獅前洋投終結者凱撒堪稱「恰恰剋星」，兩人交手11打席從沒被敲安，還三振他7次。 聯合報系資料照 分享 facebook

中信兄弟「恰恰」彭政閔今年球季後宣布退休，生涯打擊率高達3成34的他，幾乎能夠應付各種類型投手，不過面對超過10打席的投手中，仍有3人讓他的打擊率掛零。

統一獅終結者凱撒堪稱「恰恰剋星」，彭政閔生涯面對凱撒11打席不僅沒能敲安，而且吞下7次三振，2次上壘都是靠保送。2004年的凱撒出賽53場，防禦率僅0.71，送出140次三振，僅被敲出51支安打，全聯盟幾乎都拿他沒辦法，包括當年以3成76打擊率、127安拿下打擊、安打雙冠王的彭政閔。

系出同門(美和)的學弟吳政憲對學長恰恰很有一套。 聯合報系資料照 分享 facebook

彭政閔對於美和中學學弟吳政憲也沒轍，效力興農牛的吳政憲生涯成績不算突出，職棒生涯5年來出賽80場、防禦率6.72，雖然先發時表現較佳，但仍以中繼、後援角色為主，生涯對戰彭政閔15個打席，未被學長敲過安打，不過投出6次保送。

猿隊新生代的中繼投手洪聖欽。 聯合報系資料照 分享 facebook

彭政閔還有機會「破蛋」的投手是猿隊新生代的中繼投手洪聖欽，生涯對戰18打席，打擊率依然是「0」，三振與四壞各3次，今年球季結束後退休的彭政閔，還有一年時間可以挑戰安打開張。

彭政閔18年來只有2個球季打擊率在3成以下，面對本土投手中仍有不少剋星，面對柳裕展、張耿豪生涯對戰超過30打席，打擊率卻都不到2成，分別是1成67及1成79，猿隊除了洪聖欽外，面對黃中辰14個打席僅2安、許銘倢25打席3安打，表現都不算出色。