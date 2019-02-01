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中職／救援王的心情調適 陳禹勳靠林智勝點醒

2019-02-01 11:03聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

陳禹勳解密自己的終結者心法，就是要能調適好每場比賽後到隔天的心情。
陳禹勳解密自己的終結者心法，就是要能調適好每場比賽後到隔天的心情。
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扛起替球隊把守最後一關的任務，猿隊「鄉長」陳禹勳能頂住高度壓力，連續兩年以超過30救援奪下中職救援王，他解密自己的終結者心法，就是要能調適好每場比賽後到隔天的心情，「這是（林）智勝跟我講的。」

陳禹勳在2016年下半季因林柏佑受傷而頂替關門角色，之後成為猿隊最強力的守護神；2017年他以單季37救援改寫中職紀錄，去年以30救援蟬聯中職救援王，生涯5年累積83次救援成功，距離百救援差17次，今年月薪來到至55萬元，首度晉升「50萬俱樂部」。

而陳禹勳的抗壓能力，其實是過去隊友、目前中信兄弟隊「大師兄」林智勝提點出來的。陳禹勳透露，大家都希望能表現好，但不可能不失敗，怎麼調整心情很重要，自己在第一年只要丟不好，賽後都不講話，心情也不好。

「智勝跟我說，這樣有好有壞，好的是你有責任感，但不好的是，如果一年有三分之一的時間都表現不好，那打球幹嘛？影響心情又影響家人。」林智勝也說，比賽過了就是過了，這只是人生的一個過程。

陳禹勳坦言，聽完這番話後，其實一開始還調適不過來，但自己慢慢去想，才做好心情調整，把情緒都留在場上，隔天重新面對比賽，他說：「棒球沒辦法重來，沒做好的就在訓練的時候再加強。」

這幾年陳禹勳都在季後前往日本福岡自主訓練，繼續提升自己，他透露，去年季後赴日的重點是加強髖關節的訓練，「前幾年也有練，這次練更多，因為會運用髖關節，才能讓投球時更省力，也更有力，這是最基本但是最容易疏忽的地方。」

陳禹勳中職林智勝

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