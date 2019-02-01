中職／李振昌強力挑戰 陳禹勳稱「最猛救援」

2019-02-01 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



同是王牌終結者，李振昌(左)與陳禹勳(右)本土前兩名高薪投手大比拚，將是新球季的焦點話題。 聯合報系資料照 分享 facebook

旅美投手李振昌在去年加盟中職，馬上接任中信兄弟「守護神」一職，僅出賽26場就拿下13次救援成功，今年迎接完整球季，有機會威脅猿隊陳禹勳挑戰救援王3連霸，本土前兩名高薪投手大比拚，將是新球季的焦點話題。

32歲的李振昌是去年選秀第一輪被中信兄弟挑走，以月薪62萬簽下3.5年複數年約，在大聯盟資歷的加值下， 成為中職最高薪本土投手，26場後援出賽，投了25.1局，拿下1勝13救援，另有1次救援失敗，防禦率僅1.42。

29歲的陳禹勳則是李振昌在台北體院（現為台北市立大學）的小兩屆學弟，前兩年在中職以37次、30次救援蟬聯中職救援王，今年月薪55萬元，已追平統一獅隊潘威倫寫下非旅外的本土投手最高薪紀錄， 今年潘威倫的月薪為54萬元，陳禹勳也成為僅次李振昌的本土投手「薪二哥」。

面對外界的比較，陳禹勳直接稱學長才是中職「最猛救援」，「他球速快、又有威力，而且變化球犀利，又是側投」，甚至預測李振昌能在今年繳出防禦率2.3的表現，至於能否挑戰自己締造的單季37救援中職紀錄？陳禹勳說：「假如他身體健康，一定有可能突破。」

不過，陳禹勳話鋒一轉，強調自己爭取救援王的優勢是猿隊勝率比較高，「球隊只要能3連霸，救援機會就多，獎項都是團隊給的，有團體才有個人。」他也笑說，自己只求身體健康、球隊3連霸，不追求個人獎項。

除了與李振昌的較勁，陳禹勳認為，另兩隊的終結者陳韻文（統一獅隊）、倪福德（富邦悍將隊）也將是強力的對手，只要不受傷，且能固定在同一個角色、穩定出賽，都有機會一同競爭。