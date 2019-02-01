日職／今年更拚命爭機會 陽岱鋼花1小時練觸擊

2019-02-01 08:57 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



為了爭取更多機會，陽岱鋼春訓得更更拚，據報導有幾天都是至少花1小時在練觸擊。 圖／取自讀賣巨人隊台灣粉絲團 分享 facebook

日職各隊今天正式展開春訓，巨人隊台灣外野手陽岱鋼提前在宮崎展開自主訓練，日本媒體《體育報知》披露，他有幾天都是至少花1小時在練觸擊，陽岱鋼也直言，為爭取出賽機會，今年自己必須要更拚命。

陽岱鋼過去多擔任第1棒，在比賽中採犧牲觸擊的機會不多，過去在火腿隊時期，僅2010（10次）、2011（38次）、2012（18次）年觸擊超過2位數，2017年轉戰巨人隊後，兩個球季合計只有5次犧牲觸擊的紀錄。

會在訓練時花上至少1小時積極練觸擊，陽岱鋼笑說，觸擊是不可或缺的，自己甚至練到忘記時間。

陽岱鋼加入巨人隊後，連兩年都受傷勢影響，皆僅出賽87場，去年開季只打4場就挨觸身球造成左手骨折，休了快2個月才復出，影響自己的出賽機會，球季後半還丟了固定先發的位置，今年將全力搶回地位，他也表示自己勢必要更拚命。

巨人隊今年網羅連兩屆中央聯盟年度MVP丸佳浩，陽岱鋼讓出中外野，轉守右外野，面臨更激烈的競爭，陽岱鋼也要做足準備，他指出，自己的立場就是，能做都要去做，即使喜歡打速球，但如果突然接到要短打的指令，不能說「做不到」。

巨人隊總教練原辰徳昨天抵達宮崎，並且向選手表示，目前確定的選手定位為游擊手坂本勇人、中外野手丸佳浩、三壘手岡本和真以及先發輪值中的菅野智之，很多選手都有機會，因此競爭很激烈。

而根據《體育報知》排出的巨人隊開幕戰夢幻陣容，陽岱鋼被排為先發第7棒、右外野手，第1棒為二壘手吉川尚輝，坂本勇人及丸佳浩將是第2、3棒的人選，第4棒為22歲的岡本和真。