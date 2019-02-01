日職／王柏融拿1公斤大棒練打 嚇到近藤健介

2019-02-01 08:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



台將王柏融加盟日職火腿後成為媒體關注焦點，不僅昨天打擊練習成果被仔細紀錄，連使用的球棒也成為話題，雖然過去習慣使用880公克、33.5吋球棒，不過訓練用的球棒卻重達1公斤，讓隊友近藤健介也嚇一跳。

王柏融跟著火腿隊赴美春訓，昨天打擊練習時有超過一半的球足以形成安打，甚至有3發越過全壘打牆，引起隊友驚嘆，不過近藤健介更驚訝的是，王柏融在打擊練習前半使用的練習球棒重達1公斤，近藤健介表示：「我一開始覺得，1公斤的球棒，他應該打不出去吧，真的相當重唷。」

王柏融表示：「因為之前長時間沒有打擊練習，所以一開始希望抓一下打擊的時間點跟力量。」等到後半段換回比賽時使用的880公克球棒後，王柏融就專心在打擊時機，而不會特別出力揮棒。

近藤健介自己使用的練習球棒是930公克，雖然現今效力廣島隊長野久義使用1.5公斤的訓練棒，但畢竟還是少數，日本球界多數使用的訓練球棒都在1公斤以下，因為較重的球棒對手腕壓迫大，不夠強壯根本無法揮擊。

王柏融在中職時期比賽時較常使用880公克的球棒，與軟銀隊的柳田悠岐相同，重心配置在中段，不少日本球員也採用相同的重量配置，日本媒體認為，王柏融在中職4年累積出打擊率3成86、86轟、319打點，這樣的強打成績確實需要相應的力量配合，訓練時使用「重量級」球棒是觀察點之一。