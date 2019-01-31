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棒球／辜仲諒強調台灣優先 中華絕對要打敗南韓

2019-01-31 17:43聯合報 記者藍宗標╱即時報導

體育署長高俊雄（中）、中職會長吳志揚（左）、中華棒協理事長辜仲諒一起秀出合作協議...
體育署長高俊雄（中）、中職會長吳志揚（左）、中華棒協理事長辜仲諒一起秀出合作協議書。 記者藍宗標／攝影
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中華職棒、中華棒球協會今天簽定合作協議書，針對未來中華隊的組成訂定更明確的方向，中華棒協理事長辜仲諒表示，國家優先、台灣優先，最重要就是要贏球。

他說：「中華隊絕對要打敗南韓，這是我的最大夢想。」

中華隊備戰11月世界棒球12強賽，跨出前進東京奧運的第一步，明年6搶1資格賽也在台灣進行，還有第2次拚奧運的機會，全力爭取奧運6強資格。

針對這次合作協議書，辜仲諒強調棒協不是讓步，而是為了國家進步，「能夠產生最強中華隊，一切都值得，我們一定要打進奧運。」

中華隊世界棒球12強棒協

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