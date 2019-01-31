中職／當年選秀梯次 彭政閔打19年1人抵另4人

2019-01-31 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



2001年菜鳥球季的彭政閔。 聯合報系資料照 分享 facebook

中信兄弟隊球星彭政閔邁入生涯最後一季，不知還有多少老球迷記得，2001年以選秀狀元身分披上黃衫的「恰恰」，當年新人球季以板凳球員的身分起步，很多人都沒想到，他後來竟然成為中職最具代表性的人物。

彭政閔2001年1月6日參加中職新人選秀會前，在國軍隊擔任游擊手，擁有第一輪首位指名權的象隊，早就點名「恰恰」成為狀元，他一度擔心首次職棒春訓跟不上隊友，還提前在選秀會前1個月就展開自主訓練。

象隊當時總教練是林百亨，選秀會後被問到對彭政閔的期許，強調他是全能型球員，先發球員表現不穩定，就讓「恰恰」上場，但他必須加強長打威力、穩定性才行。

中職18年前這場選秀會只有9人報名，其中5人被挑中，統一獅隊先動用單隊每年一次的優先指定權選定陳榮造，接著象隊、和信鯨隊、興農牛隊依序挑選彭政閔、鄭昌明、萬建榮，鯨隊第2輪再挑莊旻哲，選秀會到此結束。

2001年中職選秀梯5人其中3人，分別為彭政閔（前排左起）、萬建榮及莊旻哲。 聯合報系資料照 分享 facebook

彭政閔打19年 一人抵另4人生涯

這5位2001年季前選秀會進入中職的「同梯」，彭政閔今年將展開生涯第19個球季，另4人加起來只有15季，鄭昌明7年、陳榮造6年、萬建榮和莊旻哲各1年，不難想見彭政閔的續航力有多驚人。