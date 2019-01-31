中職／16年前抗韓超緊張 彭政閔竟也看錯暗號

2019-01-31 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



儘管大賽經驗豐富，彭政閔坦承自己也有緊張到看錯暗號的比賽，就是在20003年經典的亞錦賽中韓戰，恐怕讓很多球迷覺得不可思議。 聯合報系資料照 分享 facebook

中信兄弟隊老將彭政閔將在今年季後退休，結束19年中職球員生涯，這位身經百戰的高人氣球星，已在中職出賽1708場，國際賽更是經驗十足，但他也有緊張到看錯暗號的比賽，恐怕讓很多球迷覺得不可思議。

中職過去29季，張泰山出賽1863場排名第1，彭政閔居次，他從1998年參加世界盃棒球賽起，在中華隊的任務長達15年，直到打完2013年經典賽才結束，不少人都是看到「恰恰」在國家隊的高水準表現，才願回到中職球場觀戰。

彭政閔見過大風大浪，向來給球迷相當沈穩的印象，但2003年11月5日在日本札幌進行的亞洲錦標賽中華、南韓大戰，攸關隔年雅典奧運門票，中華隊在延長10局下靠高志綱揮出再見安打，以5：4獲勝，彭政閔賽後坦言，全隊緊張到多人看錯暗號，他自己也犯錯。

兄弟隊當年完成隊史第2次3連霸，彭政閔在半個月後對決南韓，本來以為對興農牛隊打完氣氛火爆的總冠軍賽，對決南韓應該不算什麼，不料賽前唱完國歌，才剛回到休息室，全隊就變得硬梆梆，緊張的氣氛直到10局下贏球才解脫。

彭政閔當時打第5棒、守右外野，棒次跟在張泰山、陳金鋒後面，擊敗南韓兩天後，全隊坐在札幌巨蛋休息至觀看日本、南韓之戰，最後日本以2：0獲勝那一刻，中華隊確定前往雅典奧運，彭政閔說，大家都瘋了，在休息室又吼又叫。