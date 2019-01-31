親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
林書豪專區
棒球
MLB
籃球
綜合
路跑

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

運動筆記賽事心得／沉寂已久的連周馬 四連馬好辛苦也很有成就感跑步知識／過年期間別偷懶 發給自己跑步紅包
健行筆記黃金三稜【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】環台北天際線內環線東南段 南區茶鄉大縱走「壯」字段
NBA焦點球員- Damian Lillard (1月31日)焦點球員- 林書豪 (1月31日)

中職／16年前抗韓超緊張 彭政閔竟也看錯暗號

2019-01-31 13:21聯合報 記者藍宗標╱即時報導

儘管大賽經驗豐富，彭政閔坦承自己也有緊張到看錯暗號的比賽，就是在20003年經典...
儘管大賽經驗豐富，彭政閔坦承自己也有緊張到看錯暗號的比賽，就是在20003年經典的亞錦賽中韓戰，恐怕讓很多球迷覺得不可思議。 聯合報系資料照
分享

中信兄弟隊老將彭政閔將在今年季後退休，結束19年中職球員生涯，這位身經百戰的高人氣球星，已在中職出賽1708場，國際賽更是經驗十足，但他也有緊張到看錯暗號的比賽，恐怕讓很多球迷覺得不可思議。

中職過去29季，張泰山出賽1863場排名第1，彭政閔居次，他從1998年參加世界盃棒球賽起，在中華隊的任務長達15年，直到打完2013年經典賽才結束，不少人都是看到「恰恰」在國家隊的高水準表現，才願回到中職球場觀戰。

彭政閔見過大風大浪，向來給球迷相當沈穩的印象，但2003年11月5日在日本札幌進行的亞洲錦標賽中華、南韓大戰，攸關隔年雅典奧運門票，中華隊在延長10局下靠高志綱揮出再見安打，以5：4獲勝，彭政閔賽後坦言，全隊緊張到多人看錯暗號，他自己也犯錯。

兄弟隊當年完成隊史第2次3連霸，彭政閔在半個月後對決南韓，本來以為對興農牛隊打完氣氛火爆的總冠軍賽，對決南韓應該不算什麼，不料賽前唱完國歌，才剛回到休息室，全隊就變得硬梆梆，緊張的氣氛直到10局下贏球才解脫。

彭政閔當時打第5棒、守右外野，棒次跟在張泰山、陳金鋒後面，擊敗南韓兩天後，全隊坐在札幌巨蛋休息至觀看日本、南韓之戰，最後日本以2：0獲勝那一刻，中華隊確定前往雅典奧運，彭政閔說，大家都瘋了，在休息室又吼又叫。

彭政閔中職中華隊

相關新聞

中職／恰恰引退後 誰來接班本土人氣王？

2019-01-31 07:00

日職／王柏融赴美首度練打 教練、隊友給高評價

2019-01-31 09:03

棒球／組最強中華隊 中職與棒協簽合作協議書

2019-01-31 10:31

棒球／中華隊教頭3選1 僅洪一中曾帶兵打奧運

2019-01-31 11:22

中職／見「卸下球員」4字 彭政閔情緒就上來

2019-01-31 00:17

中職／恰恰當教練就換背號？ 「還要再討論」

2019-01-30 23:55

中職／蔡總統也是恰粉！為彭政閔引退獻上祝福

2019-01-31 10:21

中職／有望披上黃衫 小小郭定位未定

2019-01-30 23:58

中職／恰恰障礙設立 新生代接班人難尋

2019-01-30 23:53

中職／後輩想打到40歲 彭政閔傳授撇步

2019-01-30 19:01

中職／彭政閔引退日 兄弟設計專屬LOGO致敬

2019-01-30 18:20

中職／生涯美好回憶 彭政閔：變電箱不在其中

2019-01-30 18:19

中職／大象慢走也會到終點 彭政閔生涯寫照

2019-01-30 18:00

中職／郭泓志未來定位 兄弟領隊：有談到教練約

2019-01-30 17:33

中職／做出艱難決定 彭政閔：今天起床就後悔了

2019-01-30 17:14

中職／啟蒙教練看彭政閔 「態度決定一切」

2019-01-30 17:10

中職／轉教練續穿23號？ 彭政閔還未決定

2019-01-30 17:08

中職／確定是最後一年 彭政閔生涯大事紀

2019-01-30 16:23

影／「恰恰」彭政閔哽咽宣告 今年是最終球季

2019-01-30 15:37

中職／彭政閔解密23號 「當初是象隊管理給的」

2019-01-30 15:25

中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

2019-01-30 14:20

日職／清宮幸太郎傷癒後美國練打 28球敲7轟

2019-01-30 12:30

中職／因彭政閔啟棒球路 黃子鵬、曾仁和是恰迷

2019-01-30 12:23

中職／看一次少一次！ 聯盟老將爆退休潮

2019-01-30 09:23

中職／向偉大下訂單 恰恰讓球迷很幸福

2019-01-30 07:00

日職／筒香嘉智批高中操壞投手 慘例不勝枚舉

2019-01-29 07:00

日職／廣島流失MVP 為何奪冠呼聲依舊最高？

2019-01-28 07:00

日職／用9年從雜牌軍到稱霸 樂天值得味全借鏡

2019-01-24 07:00

中職／味全成軍豈能等選秀？ 招兵買馬刻不容緩

2019-01-24 07:00

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28

日職／旅日台將又達10人 4位球員面臨危機

2019-01-22 07:00

日職／挑戰10億年薪 菅野須靠封王行情加持

2019-01-21 07:00

中職／林智勝續披黃衫 比挑戰300轟更重要的事

2019-01-21 07:00

中職／歷經30年風雨飄搖 球員必須更珍惜舞台

2019-01-17 07:00

中職／本土先發機會太少 該調整洋將出賽規定了

2019-01-16 07:00

日職／阿部、中村絕不跳槽 將成同隊400轟男

2019-01-15 07:00

日職／4億級洋將大落難 投打幾乎全數退化

2019-01-14 07:00

日職／巨人選手補償2老將 復仇者的春天到來？

2019-01-10 07:00

中職／兄弟力求深耕台中 興農牛是最佳借鏡

2019-01-09 07:00
看更多

熱門文章

NBA／感念艾佛森巨大影響力 考佛：我欠他很多

2019-01-30 17:20

NBA／林書豪11分5助攻 老鷹慘敗國王22分

2019-01-31 13:22

NBA／缺席洛城內戰 詹皇暴風雨前寧靜言論惹議

2019-01-31 09:29

中職／做出艱難決定 彭政閔：今天起床就後悔了

2019-01-30 17:14

NBA／綠衫軍有「浪花兄弟」？ 史馬特、拜恩斯笑了

2019-01-30 15:38

NBA／不怕成交易籌碼 鮑爾、庫茲馬正面看待

2019-01-31 10:02

NBA／哈登單月平均43.6分 張伯倫後第一人

2019-01-30 16:40

日職／王柏融赴美首度練打 教練、隊友給高評價

2019-01-31 09:03

中職／恰恰引退後 誰來接班本土人氣王？

2019-01-31 07:00

NBA／真的撕破臉？ 鵜鶘刪除戴維斯介紹影片

2019-01-31 11:38

NBA／單場送6阻攻 哈勒戴：釋放心裡的戴維斯

2019-01-31 10:51

NBA／馬刺絕殺太陽 波總卻直搖頭：幸運贏的

2019-01-31 00:00

中職／恰恰當教練就換背號？ 「還要再討論」

2019-01-30 23:55

中職／啟蒙教練看彭政閔 「態度決定一切」

2019-01-30 17:10

中職／郭泓志未來定位 兄弟領隊：有談到教練約

2019-01-30 17:33

NBA／擔任新秀隊教練 諾維茨基要唐西奇皮繃緊

2019-01-31 10:33

中職／生涯美好回憶 彭政閔：變電箱不在其中

2019-01-30 18:19

HBL／綠色神盾拚連霸 許皓程點名「馬勵」兄弟

2019-01-30 19:08

NBA／鵜鶘不急於交易戴維斯 湖人搶大咖受阻

2019-01-31 12:36

NBA／厄文再挑戰電影事業 聯盟鬼旅館成題材

2019-01-30 17:00

漢米爾頓單季70盜？ 專家瘋狂大預測非作夢！

2019-01-31 07:00

中職／彭政閔解密23號 「當初是象隊管理給的」

2019-01-30 15:25

NBA／鎖定三分球賽冠軍 里拉德：要贏柯瑞兄弟

2019-01-31 11:57

NBA／老鷹慘敗 林書豪連5場得分上雙本季最長

2019-01-31 13:39

2020東京奧運票價出爐 先取得ID才能申請購票

2019-01-30 21:54

NBA／不受傷兵、流言干擾 綠衫軍大勝黃蜂32分

2019-01-31 11:13

中職／見「卸下球員」4字 彭政閔情緒就上來

2019-01-31 00:17

棒球／中華隊教頭3選1 僅洪一中曾帶兵打奧運

2019-01-31 11:22

網球／納達爾終結單身 墨瑞手術成功獲ATP祝福

2019-01-31 00:05

中職／彭政閔引退日 兄弟設計專屬LOGO致敬

2019-01-30 18:20

中職／大象慢走也會到終點 彭政閔生涯寫照

2019-01-30 18:00

超級盃／公羊打進決賽 卻是聖路易粉絲永遠的痛

2019-01-30 15:12

林書豪垃圾時間拚身價 老鷹防守大有問題

2019-01-31 13:54

中職／恰恰障礙設立 新生代接班人難尋

2019-01-30 23:53

中職／轉教練續穿23號？ 彭政閔還未決定

2019-01-30 17:08

跆拳道／最年輕桃園體育局局長 莊佳佳接受挑戰

2019-01-30 21:30

WSBL／怪物新人競爭 陳薇安、黃鈴娟攜手成長

2019-01-30 20:52

MLB／霍蘭一年約加入響尾蛇 年薪只有去年的1/4

2019-01-31 11:11

影／「恰恰」彭政閔哽咽宣告 今年是最終球季

2019-01-30 15:37

中職／確定是最後一年 彭政閔生涯大事紀

2019-01-30 16:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top