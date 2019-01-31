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棒球／中華隊教頭3選1 僅洪一中曾帶兵打奧運

2019-01-31 11:22聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

現年57歲的洪一中是唯一擔任過中華隊總教練且在奧運帶兵的經驗。 聯合報系資料照
現年57歲的洪一中是唯一擔任過中華隊總教練且在奧運帶兵的經驗。 聯合報系資料照
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中華職棒與中華棒協達成共識，包括今年底的世界12強賽、2020年東京奧運的中華隊的「組、訓、參賽」都由中職主導，下一步將是決定國家隊的總教練，依中職的想法，將從現任中職本土教頭中「三選一」。

中職會長吳志揚曾在日前表示，一但取得中華隊的主導權，總教練就將由中職決定，但依體育署的規定，國家隊總教練仍需由中職、棒協和體育署共組選訓委員會後產生。

為了備戰2020年東京奧運，日本隊已在2017年7月就決定由稻葉篤紀擔任總教練，南韓隊則是由宣銅烈擔任首任專職國家隊教練，但他去年因亞運兵役風波請辭，本月28日韓職再宣布由2008年北京奧運率隊奪下首金的前NC恐龍隊教頭金卿文接任。

中華隊的教頭至今還未出爐，吳志揚日前表示還不急，也不會仿效日、韓採專任總教練，台灣職棒僅4隊，不需要太早獨立於聯盟運作，「我們總教練一定是找中職現役最好的、狀況最佳的來當總教練。」

依中職想法，將由現役的中職本土總教練洪一中（猿隊）、黃甘霖（統一獅隊）、陳連宏（富邦悍將隊）中擇一接下重任。

現年57歲的洪一中是唯一擔任過中華隊總教練且在奧運帶兵的經驗，他在2008年八搶三資格賽接掌國家隊兵符，率隊搶下北京奧運門票，並帶隊出征京奧，是國內首位以球員、教練兩種身份都參加過奧運的總教練。

45歲的陳連宏曾於2015年世界12強賽、2017年經典賽擔任中華隊打擊教練；43歲黃甘霖則是2016年底陳連宏請辭後接任獅隊一軍代理教頭，去年1月獲真除，在年底被聘為中職聯隊總教練，率隊赴日在對抗賽擊敗日本國家隊。

中職中華隊陳連宏

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